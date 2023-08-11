澳籍華裔記者成蕾遭中國關押近3年　發公開信表達想念家人

因涉嫌違反中國國安法，在內地被扣押3年的澳洲籍華裔記者成蕾(Cheng Lei)，首度發表公開信，表示好想念子女，並指已3年沒見過樹木，雖然陽光能透過窗戶照進牢房，但一年只有10個小時能站在窗前。
《路透社》(Reuters)指，公開信由每月探視成蕾的澳洲外交官筆錄，由她的伴侶發佈。成蕾形容公開信為「寫給2500萬人的情書」，她表示，已3年沒見過樹木，雖然陽光能透過窗戶照進牢房，但一年只有10個小時能站在窗前，她說：「我回味著在叢林裡散步，重溫河流與湖泊、在海灘游泳，還有野餐和迷幻的日落。我偷偷地念誦我去過和開車經過的地名」。
成蕾去年閉門受審 至今仍未宣判
10歲隨同家人由湖南移民澳洲的成蕾，在信中表達很懷念澳洲的生活，包括海鹽、黑色幽默、昆士蘭，以至澳洲的藍天及細沙。她在信中結尾表示：「最重要的是，我想念我的孩子們」成蕾的兩個孩子分別是11歲和14歲，他們與祖母住在澳洲。
任職中國環球電視網CGTN的成蕾，2020年8月失蹤，被拘禁超過19個月後，去年3月底被中國以涉嫌非法向海外提供國家機密正式拘捕，在北京市第二中級法院閉門審理，澳洲駐華大使Graham Fletcher試圖進入法庭旁聽遭拒。法院訊後至今仍未宣判。