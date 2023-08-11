澳籍華裔記者成蕾遭中國關押近3年　發公開信表達想念家人

因涉嫌違反中國國安法，在內地被扣押3年的澳洲籍華裔記者成蕾(Cheng Lei)，首度發表公開信，表示好想念子女，並指已3年沒見過樹木，雖然陽光能透過窗戶照進牢房，但一年只有10個小時能站在窗前。

《路透社》(Reuters)指，公開信由每月探視成蕾的澳洲外交官筆錄，由她的伴侶發佈。成蕾形容公開信為「寫給2500萬人的情書」，她表示，已3年沒見過樹木，雖然陽光能透過窗戶照進牢房，但一年只有10個小時能站在窗前，她說：「我回味著在叢林裡散步，重溫河流與湖泊、在海灘游泳，還有野餐和迷幻的日落。我偷偷地念誦我去過和開車經過的地名」。