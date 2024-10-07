澳航客機九霄驚魂 全機強制播「限制級」露點片 乘客想熄都熄唔到

涉事航班QF59由悉尼飛往日本羽田機場，據報事發前因技術問題，讓乘客揀選電影的屏幕有故障，無法個別選擇想播放的電影。因乘客「無戲睇」，機組人員遂在乘客要求下，播放一齣電影讓全機人一起觀看，卻不知何故選了R級的《解憂計情車》(Daddio)。

澳洲航空公司(Qantas)航空公司發生九霄「驚」魂，說的並非有航空事故，而是機上強制播放「R級」(限制級)的電影，乘客想關也關不掉，男女老幼都一度「被迫」觀看。

該片並非「咸片」，但當中有多個「露點」畫面，其在本港得以列為IIB級，據報原因是把有關鏡頭模糊化處理，否則有可能會是三級片。

乘客︰看了「40分鐘的陽具和乳房」

據報該片在機上播放了一段時間後，有乘客向機組人員投訴指其兒童不宜。機組人員隨即停止播放，並改播兒童電影。有乘客其實在網上形容，當時在機上看了「40分鐘的陽具和乳房」，並指聽到機上有孩子及父母發出驚呼的聲音。

屏幕無法關掉或調暗「焗睇」

另有乘客表示，當時屏幕似乎被上鎖，無法關掉亦無法調暗，意味除非自己合上眼，否則就像必須觀看。澳航就事件致歉，承諾會檢討選片原因。