澳航將開設悉尼往來紐約及倫敦直航 飛20小時成全球最長商業航線

隨著多國的新冠疫情趨緩，並放寬入境限制，航空業復甦終現曙光。澳洲航空(Qantas)周一宣布計劃於2025年底，推出往來悉尼與紐約及倫敦的直航航班，其中悉尼直飛倫敦需時約20小時，是全球最長機程的商業航班，與現在需轉機的航班相比，預計機程可縮短約3、4小時。

悉尼與紐約相距約1.62萬公里，澳航3年前曾試飛，來往兩地直航需時19小時16分鐘。悉尼與倫敦則相距約1.78萬公里，預計航程約為20小時，較現時新加坡航空從新加坡直飛紐約的1.67萬公里航線更長，成為全球最長商業客機航線。

訂購新型空巴 為長途機程而設

為了配合航程，澳航特別訂製12架空中巴士A350-1000客機，其中一架周一於悉尼機場展示。澳航表示，特別採購12架A350-1000空中巴士，「以征服長途機程的最後疆界」，從2025年年底起，將可營運從悉尼和墨爾本直飛紐約及倫敦等城市的航線。

該型號空中巴士的燃油效率較一般客機高25%，寬闊的機身可設238個座位，其中6個頭等座位像酒店房間那樣舒適，設有獨立門、梳化和床等，其他商務(52個)和經濟客位也較寬敞，特設休息區，可讓乘客在長途機程期間稍為走動，舒展筋骨。

澳航2018年起提供來往澳洲西部城市珀斯與倫敦的直航航班，機程約17小時20分鐘。來往澳洲東岸及英美的長途直航機原定於2023年推出，受新冠疫情影響延期。