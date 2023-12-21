激光傳輸技術突破 NASA深空傳回高清貓片

美國太空總署(NASA)捧紅了一隻貓。事緣NASA近日在太空深處，測試把超高清短片高速傳回地球的新技術，並取得成功，突破了目前的無線傳輸速度限制。但不少人的焦點卻放在短片主角——一隻名叫塔特斯(Taters)的黃貓身上。牠在片中捕捉雷射光點的可愛摸樣，令地面控制中心人員以至網民都忍俊不禁。
有關片段長15秒，由NASA的深空光學通訊實驗(Deep Space Optical Communications)旗下的激光通訊系統傳回地球。片段為事先錄製，儲存在10月升空的靈神號探測器(Psyche)中。該探測器於本月11日在距離地球約3,100萬公里的外太空、相當於月球與地球距離80倍之處把片段傳回地球，過程只需101秒，速度為每秒267Mb。
NASA指，激光通訊系統的傳輸速度比目前使用的無線電通訊系統快10至100倍。這次測試將為未來需傳送更多資訊及影像的人類登陸火星任務奠定基礎。有關技術突破了傳送速度限制，但美媒指觀眾更關注的，是片中黃貓在沙發上煞有介事地追逐雷射光點的趣怪相。
向Felix the Cat致敬
NASA噴射推進實驗室(JPL)技術演示項目經理Bill Klipstein直言，他們的確想要一段有趣影片，「讓這一重要事件更令人難忘」。NASA選擇以貓為主角，據報亦想向上世紀二十年代卡通貓Felix the Cat的雕像，被用作測試電視影像廣播的實驗致敬。