激光傳輸技術突破 NASA深空傳回高清貓片

美國太空總署(NASA)捧紅了一隻貓。事緣NASA近日在太空深處，測試把超高清短片高速傳回地球的新技術，並取得成功，突破了目前的無線傳輸速度限制。但不少人的焦點卻放在短片主角——一隻名叫塔特斯(Taters)的黃貓身上。牠在片中捕捉雷射光點的可愛摸樣，令地面控制中心人員以至網民都忍俊不禁。

有關片段長15秒，由NASA的深空光學通訊實驗(Deep Space Optical Communications)旗下的激光通訊系統傳回地球。片段為事先錄製，儲存在10月升空的靈神號探測器(Psyche)中。該探測器於本月11日在距離地球約3,100萬公里的外太空、相當於月球與地球距離80倍之處把片段傳回地球，過程只需101秒，速度為每秒267Mb。