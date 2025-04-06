激烈政策引發民怨 美爆1200場反特朗普示威｜特朗普關稅戰(多圖)

美國總統特朗普的關稅戰震動股市，亦令其第二任期政策引的民怨在4月5日飆至高峰，全美爆發約1,200場示威活動，海外亦有民眾上街抗議。

其中美國首都華盛頓特區國家廣場湧入逾2萬人；佛蒙特州首府蒙彼利埃(Montpelier)本來預計有6,000人出席的集會，最終估計吸引上萬民眾。佛蒙特州多地亦有數以千計民眾上街；緬因州波特蘭市一場集會亦有3,000人出席。