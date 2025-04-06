激烈政策引發民怨 美爆1200場反特朗普示威｜特朗普關稅戰(多圖)

美國總統特朗普的關稅戰震動股市，亦令其第二任期政策引的民怨在4月5日飆至高峰，全美爆發約1,200場示威活動，海外亦有民眾上街抗議。
其中美國首都華盛頓特區國家廣場湧入逾2萬人；佛蒙特州首府蒙彼利埃(Montpelier)本來預計有6,000人出席的集會，最終估計吸引上萬民眾。佛蒙特州多地亦有數以千計民眾上街；緬因州波特蘭市一場集會亦有3,000人出席。
示威者高舉「市場崩盤，特朗普打球」標語
參議員威爾奇(Peter Welch)蒙彼利埃的集會上表示，「特朗普正系統性破壞民主制度，從違規驅逐出境到威脅社會安全網，甚至計劃解體聯邦機構」。緬因州參議會議長道赫蒂(Mattie Daughtry)則在該州的集會上批評特朗朗普，「你不能拆解我們的社會結構，但指望人民沉默。」
在華盛頓特區集會上，一名73歲退休經理提到特朗普的關稅政策，指其「正在摧毀農民生計和退休儲蓄」。特朗普較早前打高爾夫球後返回海湖莊園，有數百名示威者在附近的西棕櫚灘(West Palm Beach)，高舉「市場崩盤，特朗普打球」標語抗議。
除美國外，德國柏林、法國巴黎及英國倫敦等地亦有數百名美僑集會抗議特朗普施政。跨黨派行動網絡「50501」發言人指出，今次這一波抗議或是民意轉折點，反映選民對特朗普擴權政策的集體反彈。