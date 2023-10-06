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國際
2023-10-06 15:33:27

激進環保份子滋擾《孤星淚》演出惹不滿　英國警方拘5人

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激進環保組織滋擾《孤星淚》演出。(影片截圖)

激進環保組織滋擾《孤星淚》演出。(影片截圖)

激進環保組織「Just Stop Oil」的成員，周三（4日）在英國倫敦西區皇后劇院演出的一場歌舞劇《孤星淚》演出時作出抗議，令表演需要中止，倫敦警方之後拘捕5人。組織的發言人周四（5日）接受訪問時維護他們的行動，指英國人將要為他們不作為而後悔。

環保組織「Just Stop Oil」近年在英國活躍，多次在英國進行激進的抗議行動，以要求當局停止使用化石燃料。組織過去包括在倫敦商業大廈潑油漆，阻塞重要道路以及高速公路，還有在大型體育賽事包括桌球及網球賽期間作出抗議等。根據影片，在周三於倫敦皇后劇院進行的一場《孤星淚》演出，在表演者唱出名曲《Do You Hear the People Sing?》時，先有一人上台拉出組織的旗幟，並有人開始讀出抗議的內容。不過在場的觀眾多數都對有關的抗議不滿，並喝倒彩。

英國傳媒報道，示威者之後將自己鎖在劇院內，令演出最終無法繼續。最後倫敦警方表示拘捕了5名18至28歲的人士，涉嫌非法入侵。皇后劇院的擁有人就表示：「當我們確認人們有表達的自由，同時我們都要尊重我們的觀眾，他們有權利去享受他們支付了的演出活動。」

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抗議發生後，劇場需要拉下舞台的幕。(影片截圖) 組織上台展示標誌及讀出抗議內容。(影片截圖)

英國警方呼籲提供片段

英國網民也對他們的行動感到討厭，有人表示：「即使我是熱心的環保主義者，也對他們感到火滾。」有人更指，他們的行動只是令更多人討論環保的議題。而倫敦警方表示，他們正等待一些遠道而來的觀眾向警方作出投訴及提供有關的資料。其中一位警察表示：「很多觀眾都需要長途跋涉來到，他們甚至預早幾個月買定門票，示威者針對特定的人群，以破壞一個對他們特別的一夜，這是不能接受的。」他又表示，警方留意到網上有關的影片，呼籲觀眾提供有關片段並與警方聯絡。

「Just Stop Oil」的發言人Zoe Cohen在周四接受天空電視台訪問時，她表示：「認為這種劇場出比起在檯上的食物重要，是一種瘋狂的想法。為何年輕人們不可以做些和平活動去嘗試拯救人類未來？」她認為，現時英國的政黨都不會阻止新的石油和燃氣的使用，因此投票沒有作用。她指英國人是可以分辨出對她們組織的困擾與氣候崩壞的分別，她指人們過去都會違反不適當的法律。她指：「未來幾年人們唯一會後悔的是你沒有採取行動。」在上月，亦有另一個環保組織在巴薔舞版的《羅密歐與茱麗葉》表演中作出抗議。

Just Stop Oil成員Zoe Cohen上天空電視台受訪。(影片截圖)

Just Stop Oil成員Zoe Cohen上天空電視台受訪。(影片截圖)

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