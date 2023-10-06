激進環保份子滋擾《孤星淚》演出惹不滿　英國警方拘5人

激進環保組織「Just Stop Oil」的成員，周三（4日）在英國倫敦西區皇后劇院演出的一場歌舞劇《孤星淚》演出時作出抗議，令表演需要中止，倫敦警方之後拘捕5人。組織的發言人周四（5日）接受訪問時維護他們的行動，指英國人將要為他們不作為而後悔。

環保組織「Just Stop Oil」近年在英國活躍，多次在英國進行激進的抗議行動，以要求當局停止使用化石燃料。組織過去包括在倫敦商業大廈潑油漆，阻塞重要道路以及高速公路，還有在大型體育賽事包括桌球及網球賽期間作出抗議等。根據影片，在周三於倫敦皇后劇院進行的一場《孤星淚》演出，在表演者唱出名曲《Do You Hear the People Sing?》時，先有一人上台拉出組織的旗幟，並有人開始讀出抗議的內容。不過在場的觀眾多數都對有關的抗議不滿，並喝倒彩。

英國傳媒報道，示威者之後將自己鎖在劇院內，令演出最終無法繼續。最後倫敦警方表示拘捕了5名18至28歲的人士，涉嫌非法入侵。皇后劇院的擁有人就表示：「當我們確認人們有表達的自由，同時我們都要尊重我們的觀眾，他們有權利去享受他們支付了的演出活動。」