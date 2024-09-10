濟州島酒店男員工見內地女飲醉起色心　持萬能鑰匙入室性侵　韓檢方求刑十年

5日，針對此前韓國濟州酒店一名男性櫃檯員工性侵內地女遊客一案，韓國濟州地方檢察院要求判處其10年監禁，並指出「受害者非常痛苦，對韓國非常失望」，該嫌犯令濟州島的國際形象受損，引發遊客對當地住宿業的擔心。
嫌犯使用萬能鑰匙進入受害人房間實施性侵
據此前韓聯社報導，6月14日凌晨4點左右，該嫌犯使用萬能鑰匙進入受害人房間實施性侵，受害人因醉酒未予反抗。翌日（6月15日），受害人發覺遭性侵後告知熟人報警。韓國濟州西部警察署根據監視器錄影和受害者的陳述，緊急逮捕嫌犯。
由於嫌犯在警方調查中否認部分嫌疑，稱受害者申請了客房服務，自己敲門沒有回應，所以用總卡進入，並辯稱因受害者未反抗而認為她同意，而檢方未追加逮捕批准，因此該嫌犯被釋放，引發輿論爭議。此後濟州警方申請逮捕令，並獲得檢方批准。6月20日，韓國濟州西部警察署以涉嫌違反《性暴力犯罪處罰等相關特例法》（侵擾住宅強姦罪）逮捕該嫌犯。
據《韓國日報》報導，9月5日，濟州地方法院檢方以違反性犯罪處罰特別法的罪名，要求判決該嫌犯10年監禁。檢方解釋了判決理由，並表示：「受害者非常痛苦，對韓國非常失望。事件被韓中媒體報導後，濟州島的國際形象受損，引發遊客對住宿業的擔心，嫌犯的罪行非常嚴重。」
對此，嫌犯在法庭上低頭表示自己「正在深刻反思並感到抱歉」。據報導，此案的量刑聽證會定於26日舉行。
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