濟州島酒店男員工見內地女飲醉起色心　持萬能鑰匙入室性侵　韓檢方求刑十年

由於嫌犯在警方調查中否認部分嫌疑，稱受害者申請了客房服務，自己敲門沒有回應，所以用總卡進入，並辯稱因受害者未反抗而認為她同意，而檢方未追加逮捕批准，因此該嫌犯被釋放，引發輿論爭議。此後濟州警方申請逮捕令，並獲得檢方批准。6月20日，韓國濟州西部警察署以涉嫌違反《性暴力犯罪處罰等相關特例法》（侵擾住宅強姦罪）逮捕該嫌犯。

據《韓國日報》報導，9月5日，濟州地方法院檢方以違反性犯罪處罰特別法的罪名，要求判決該嫌犯10年監禁。檢方解釋了判決理由，並表示：「受害者非常痛苦，對韓國非常失望。事件被韓中媒體報導後，濟州島的國際形象受損，引發遊客對住宿業的擔心，嫌犯的罪行非常嚴重。」