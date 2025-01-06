濟州航空空難｜一家9口狗狗「遺孤」赴靈堂 默默送主人最後一程

南韓濟州航空客機空難，造成179人死亡，機上一家9口無一生還，獨留愛犬「布丁」在家默默等待，見者心酸。目前「布丁」已由動物保護組織「CARE」接手照顧，周日(5日)由動保人員帶往首爾市政廳設置的罹難者靈堂，送主人最後一程。
韓聯社等媒體報道，全羅南道靈光郡這個9口家庭為慶祝祖父80大壽赴泰旅遊，回程時搭上死亡客機，空難後，布丁經常在家門前、村公所和村口徘徊，像是等候家人回來。CARE派人前往查看，發現牠會安靜坐著，有人行近時會興奮地跑過去。顧及狗狗安全，CARE聯絡家屬後決定接手照顧布丁，直至找到新主人為止。
狗狗致祭時顯得不安
周日下午首爾雨雪交加，穿上藍綠色衫仔的布丁由動保人員抱進靈堂，當動保人員獻花時，牠四處張望，看來有點不安。
眾人低頭默哀時，布丁看著後方，CARE代表金永煥朗讀祭文時，牠轉頭看看前方牌位後再低下頭，直到離開靈堂都不曾吠叫。
狗狗掛念主人 「冇心機」
負責照顧的動保人員表示，布丁在家時會「一直看著玄關，看來沒精打采」，「只要拿起狗繩，牠好像就會想出去」。金永煥則指，國內國外都有很多人想領養布丁，「這也是哀悼罹難者的延續」。
CARE在IG官方帳號公開布丁前往靈堂的照片和近況影片。網民紛紛祝願布丁早日找到新主人，也有人向CARE致謝，「謝謝你們讓布丁能和家人作最後告別」。CARE表示，最快本月6日開始接受領養申請。