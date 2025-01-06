濟州航空空難｜一家9口狗狗「遺孤」赴靈堂 默默送主人最後一程

布丁向主人致祭時一度低下頭。(互聯網)

南韓濟州航空客機空難，造成179人死亡，機上一家9口無一生還，獨留愛犬「布丁」在家默默等待，見者心酸。目前「布丁」已由動物保護組織「CARE」接手照顧，周日(5日)由動保人員帶往首爾市政廳設置的罹難者靈堂，送主人最後一程。

韓聯社等媒體報道，全羅南道靈光郡這個9口家庭為慶祝祖父80大壽赴泰旅遊，回程時搭上死亡客機，空難後，布丁經常在家門前、村公所和村口徘徊，像是等候家人回來。CARE派人前往查看，發現牠會安靜坐著，有人行近時會興奮地跑過去。顧及狗狗安全，CARE聯絡家屬後決定接手照顧布丁，直至找到新主人為止。