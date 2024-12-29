濟州航空空難｜乘客最後聊天對話：有鳥卡在機翼　我應該講遺言嗎

南韓濟洲發生恐怖空難，相信是客機降落時遭鳥擊導致起落架未能放下。一名機上乘客在客機著陸著火前在即時通訊向親友發訊息稱，飛機未能降落，「有鳥卡在機翼，無法著陸。我應該講遺言嗎」
據悉，客機在機場上空盤旋了一會，最後被逼硬著陸。一名家屬向韓媒公開親人在機上的最後對話，那位乘客說，機翼卡著鳥後，家屬回道：「我的天」。乘客然後說，無法著陸。家屬問，「甚麼時候開始」。乘客於9時01分回答「現在，我應該講遺言嗎」，之後便失去聯絡。客機在9時03分於跑道撞圍欄外牆著火。有關短訊通話成了他與親人最後對話，聞者心酸。
乘客(上午9：00)：等一下，有鳥卡在機翼上。
家人(上午9：00)：我的天。
乘客(上午9：00)：無法降落。
家人(上午9：00)：甚麼時候開始？
乘客(上午9：01)：現在。
乘客(上午9：01)：我應該講遺言嗎？
濟州航空空難｜妻子和嫂嫂同時登上死亡客機
另一名家屬表示：「我接到電話說我的妻子和嫂嫂在起飛前兩小時登上了肇事飛機，但我聯絡不上她們，沒有人可以證實她們是生是死」。肇事客機型號為波音737-800、機齡15年，載有181人，分別175名乘客(南韓籍173人和泰國籍2人)，以及6名機組人員，僅兩名空中服務員生還。當局憑遇難乘客的指紋辨別身份，在機場等待消息的家屬聽到親人的名字不禁嚎啕大哭。