濟州航空空難｜乘客最後聊天對話：有鳥卡在機翼　我應該講遺言嗎

南韓濟洲發生恐怖空難，相信是客機降落時遭鳥擊導致起落架未能放下。一名機上乘客在客機著陸著火前在即時通訊向親友發訊息稱，飛機未能降落，「有鳥卡在機翼，無法著陸。我應該講遺言嗎」

據悉，客機在機場上空盤旋了一會，最後被逼硬著陸。一名家屬向韓媒公開親人在機上的最後對話，那位乘客說，機翼卡著鳥後，家屬回道：「我的天」。乘客然後說，無法著陸。家屬問，「甚麼時候開始」。乘客於9時01分回答「現在，我應該講遺言嗎」，之後便失去聯絡。客機在9時03分於跑道撞圍欄外牆著火。有關短訊通話成了他與親人最後對話，聞者心酸。