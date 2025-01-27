濟州航空空難｜初步調查報告：兩個引擎附著鳥血羽毛

南韓官員周一(27日)表示，南韓當局向國際民航組織、美國、法國和泰國相關部門，提交濟州航空客機去年12月空難的初步調查報告，當中提及兩個引擎內附著鳥血和羽毛，以及機師因鳥擊而發出求救訊號。

著重調查鳥擊與定位器

路透社報道，周一公布的初步調查報告指出，空難相關調查仍在進行，調查著重於鳥擊的影響，以及有關引擎和降落引導結構體「定位器」(Localiser)的分析。定位器是用於輔助飛機降落的導航系統，安裝於機場跑道的混凝土牆。

隸屬聯合國的國際民航組織(ICAO)，要求調查員於30天內提交這宗南韓歷來最嚴重空難的初步報告，並建議在12個月內公布最終報告。