濟州航空空難｜初步調查報告：兩個引擎附著鳥血羽毛

南韓官員周一(27日)表示，南韓當局向國際民航組織、美國、法國和泰國相關部門，提交濟州航空客機去年12月空難的初步調查報告，當中提及兩個引擎內附著鳥血和羽毛，以及機師因鳥擊而發出求救訊號。
著重調查鳥擊與定位器
路透社報道，周一公布的初步調查報告指出，空難相關調查仍在進行，調查著重於鳥擊的影響，以及有關引擎和降落引導結構體「定位器」(Localiser)的分析。定位器是用於輔助飛機降落的導航系統，安裝於機場跑道的混凝土牆。
隸屬聯合國的國際民航組織(ICAO)，要求調查員於30天內提交這宗南韓歷來最嚴重空難的初步報告，並建議在12個月內公布最終報告。
機師提及看到一群鳥
初步報告日前已分發給罹難者家屬，當中敘述南韓調查員初步調查的許多發現，包括機師在執行降落時，曾提及看到一群鳥。
黑盒於機師求救前停止記錄
報告指出，機師通報遭鳥擊的確切時間仍待查證，但失事客機「執行重飛期間，曾因鳥擊而發出3次Mayday緊急求救訊號」，「檢查兩個引擎後，發現都附著羽毛和鳥血」。
報告說：「(失事客機)撞向圍牆後，部分機身爆炸並起火，兩個引擎埋入圍牆的土堆裡，前機身散落在距離圍牆30至200米處。」
報告並未說明，導致兩個飛行紀錄儀於機師求救前，同步停止記錄的原因，僅說明失事客機於距離地面152米並以時速298公里的速度飛行之際，黑盒停止記錄。