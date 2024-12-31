濟州航空空難｜南韓貢茶主管稱「墜機要先通知找替工」　焫㷫網民抵制

南韓濟州航空客機空難造成179人罹難，全國進入7日哀悼期。詎料手搖飲料品牌貢茶的一間加盟店主卻在意外的陰霾下發表不當言論，要求員工若發生墜機要「比起爸媽要先傳訊息給我，以免沒人上班」，言論遭員工爆料後，引發公憤，有網民發起抵制。

綜合報道，有網民貼圖指，一名貢茶店主傳給兼職員工的訊息，店經理表示：「你今天看到空難了嗎？若有些人放假出國，出了甚麼事，比起爸媽要先傳訊息給我『請找其他工讀生』，以免無人上班」，消息一出，引起民眾不滿狠罵「簡直不是人」、「不要臉」，網民紛紛發起抵制消費活動。