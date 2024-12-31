濟州航空空難｜南韓貢茶主管稱「墜機要先通知找替工」　焫㷫網民抵制

南韓濟州航空客機空難造成179人罹難，全國進入7日哀悼期。詎料手搖飲料品牌貢茶的一間加盟店主卻在意外的陰霾下發表不當言論，要求員工若發生墜機要「比起爸媽要先傳訊息給我，以免沒人上班」，言論遭員工爆料後，引發公憤，有網民發起抵制。
綜合報道，有網民貼圖指，一名貢茶店主傳給兼職員工的訊息，店經理表示：「你今天看到空難了嗎？若有些人放假出國，出了甚麼事，比起爸媽要先傳訊息給我『請找其他工讀生』，以免無人上班」，消息一出，引起民眾不滿狠罵「簡直不是人」、「不要臉」，網民紛紛發起抵制消費活動。
涉事店主發親筆信致歉
在輿論壓力下，貢茶韓國總公司周一(30日)在網站發表道歉聲明，首先先向空難罹難者表達哀悼之意，指對於在貢茶大邱新世界百貨加盟店內發生的不當言論違背貢茶的基本價值觀和道德規範，對該門市所造成的不便和傷害，深表歉意。總公司指，經調查，該事件為加盟店經理的個人不當行為，將對相關員工採取相關措施，強調會加強管理，避免類似情事再發生，最後向收到訊息的員工致歉。總公司又附上涉事店主親筆信，信中表示：「這一切都是我作為店主管理上的疏忽造成，我正在深刻反省，我會透過徹底改善店鋪運營和管理，防止再次發生這種情況，我們將盡最大努力恢復客戶的信任，我再次低頭致歉。」