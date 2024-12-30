濟州航空空難｜員工早於2月發帖警告 濟州航空常現引擎故障 技術員過勞影響維修質素

南韓濟州航空客機空難造成179人罹難，震驚國際。韓媒報道，早在今年2月，南韓社交網就有貼文警告濟州航空客機常現引擎故障等問題，與新社長管理不善有關。此外，某職場匿名群組更有多名聲稱是濟州航空的員工爆料，指出公司內部許多飛行安全問題。

南韓媒體「news1」報道，有多名聲稱是濟州航空的員工在職場匿名群組「Blind」爆料指，濟州航空維修人員的工作環境長期惡劣，技術員的工作量超出負荷，飛機維修質素因而難有保障。一名自稱是維修技術員的網民爆料指，維修人員的夜間工作時間長達13至14小時，除了僅有20分鐘用膳，幾乎沒時間休息，「在這種極度疲憊的狀態下維修飛機，任何時候都有可能發生重大事故」。