濟州航空空難｜員工早於2月發帖警告 濟州航空常現引擎故障 技術員過勞影響維修質素

南韓濟州航空客機空難造成179人罹難，震驚國際。韓媒報道，早在今年2月，南韓社交網就有貼文警告濟州航空客機常現引擎故障等問題，與新社長管理不善有關。此外，某職場匿名群組更有多名聲稱是濟州航空的員工爆料，指出公司內部許多飛行安全問題。
南韓媒體「news1」報道，有多名聲稱是濟州航空的員工在職場匿名群組「Blind」爆料指，濟州航空維修人員的工作環境長期惡劣，技術員的工作量超出負荷，飛機維修質素因而難有保障。一名自稱是維修技術員的網民爆料指，維修人員的夜間工作時間長達13至14小時，除了僅有20分鐘用膳，幾乎沒時間休息，「在這種極度疲憊的狀態下維修飛機，任何時候都有可能發生重大事故」。
濟州航空技術員多1.5倍工作量
另有自稱是員工的網民聲稱，濟州航空的技術員承擔著比其他航空公司多1.5倍的工作量，但待遇遠低於同行，「公司內部流傳一句話：能在濟州航空熬過兩年，在任何地方都能生存下來。」
員工爆：濟州航空客機因技術問題須停止起飛
有網民直指，濟州航空的飛機近來經常出現維修問題。一名自稱是員工的網民指出，在7C-2216客機失事前一天，濟州航空一架內陸客機因維修問題導致其他航班延誤，加上峴港和富國島的航班都因技術問題而須停止起飛。
員工批新社長搞得一團糟
報道指，早在今年2月，「Blind」就有一名自稱是濟州航空的員工發文警告，該公司航班時常發生引擎故障等事故，隨時可能發生空難。貼文指，新上任的社長把維修、營運及公司財務搞得一團糟，不少員工因而離職，跳槽到其他航空公司。