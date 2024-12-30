濟州航空空難｜失事客機事發前48小時內飛13次 起飛前僅28分鐘檢查

南韓空難引起業界關注航空公司與旅行社聯手推出的包機旅遊產品，導致飛機所飛航班過於頻繁，起飛前的維修檢查時間不足。報道指，這次失事的濟州航空客機在事發前48小時內飛了13次航程，回程僅28分鐘檢查。另外，濟州航空今年7月至9月每架客機平均每月飛行時數達418小時，在南韓6間國內航空公司中居首。 韓聯社報道指，客機在失事前48小時，來往肇事地點務安國際機場、濟州島和仁川，還有飛國際航線包括北京、曼谷、哥打京那巴魯、長崎和台北。至於一架客機的每月平均飛行時數，濟州航空為418小時，另兩間廉航真航空和德威航空分別371小時和386小時；傳統航空公司的飛行時數較短，大韓和韓亞分別355小時和335小時。

濟州航空空難｜一天內8次起飛 《南韓時報》則稱，肇事波音737-800客機在慘劇發生前持續地飛行，起飛前維修時間僅有28分鐘，是南韓政府對波音737客機的最低規定。急速的維修時間令人質疑航空公司將營運效率凌駕安全。報道又指，根據多個消息來源，失事客機一天內8次起飛。根據業界規定，客機在航班之間須維修、清潔和加油；在11月27日，客機僅停留務安國際機場62分鐘，然後飛往馬來西亞哥打京那巴魯，這表示維修時間僅有28至30分鐘。 濟州航空空難｜歐洲廉航瑞安航空二手機 一名曾負責廉航737客機維修檢查的資深機械師稱，28分鐘僅夠檢查駕駛艙的警號燈和檢查外部明顯損毀，只是走查，而不是詳細檢查。報道稱，廉航的檢查時間不會多於政府規定的最低標準，以賺取更多盈利，額外的航班可帶來收入。另一名廉航維修員稱，將準備起飛時間限制在一小時內，包括維修，讓航空公司安排更多航班，例如一天飛3個東南亞城市和一個日本城市。《南韓時報》指，失事客機是歐洲廉航瑞安航空(Ryanair)的「二手機」，濟洲航空於2017年購入，而瑞安航空以最低維修標準聞名，以增加航班班次。業界人士認為，失事客機可能已被瑞安「用到盡」。

濟州航空空難｜聖誕檔期與旅行社推包機旅行團 韓聯社周一引述航空和旅遊業界稱，濟州航空失事客機乘客多為光州市一間中小旅行社推出的聖誕節包機旅行團的旅客。包機遊產品根據航空公司的需求專程安排，僅有旅行社招募的旅客搭乘。由於地方機場幾乎沒有定期航線，多採用廉航包機的模式。 業內外人士表示，在年末旅遊旺季到來之際，航空公司和旅行社可能強行安排包機，以抓住市場需求。對於旅行社年末是否過度招攬遊客的質疑，一名旅行社相關人士表示，旅行社只能銷售被分配到的座位而已，無法介入航空公司的營運。濟州航空也表明此次事故並非因維修保養不到位所致。