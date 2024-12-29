濟州航空空難｜客機降落務安機場衝出跑道起火　179人罹難僅兩人獲救 (有片)

南韓全羅南道務安機場，一班由曼谷飛抵的濟州航空客機，今日上午9時左右降落時衝出跑道，撞上圍欄外牆後，斷成兩截起火。 【22:30更新】 韓聯社指，事故造成179人遇難，2人獲救。 【15:13更新】 國土交通部：已回收飛機黑盒子 韓國國土交通部今日(29日)下午舉行記者會簡報事發經過，當地時間8時57分左右安國際機場控制塔發出警告稱，濟州航空7C2216航班與鳥群相撞，接著在8時58分左右，濟州航空7C2216航班機長發出了「Mayday」的緊急求救信號；之後約9時，飛機試圖在跑道著陸。之後在9時03分左右，飛機在起落架沒有打開的情況下，以機身著陸，最終撞到機場圍欄而爆炸起火。

事故調查委員會目前已經回收了飛機的兩個飛行記錄器(黑盒子)，也就是兩個飛行記錄儀，計劃對飛行記錄儀進行分析後進一步公佈相關資訊。 【14:46更新】 當地消防部門表示增至120人死亡。 【13:29更新】 據韓聯社報道，韓國務安機場墜機事故客機是在第二次嘗試著陸時墜機毀壞的。該客機於今日(29日)8時30分，準備在務安機場1號著陸時發現無法正常著陸上午而復飛，並在第二次嘗試「機腹著陸」時墜毀。仍然相未毀壞，與機場圍牆撞毀後遭受嚴重損毀並起火。

【11:53更新】 今日，一架韓國客機降落過程中衝出跑道，和機場圍欄等發生碰撞後起火。全羅南道消防廳消息稱，推測除2人生還外，其餘人員全部遇難。兩倖存者均為機組人員 【10:38更新】 事故死亡人數增至62人，另有2人獲救；韓聯社報道，有消息指，在起落架沒有正常放下後，事故飛機曾嘗試「機腹著陸」。報道稱，根據現場官員的說法，在緊急降落期間，飛機在接近跑道盡頭時仍無法充分減速。隨後，飛機撞上了跑道末端的機場建築，導致機身嚴重受損並引發火災。

韓聯社報道，7C 2216航班客機上有181人，包括175名乘客和6名機組人員，事故造成28人死亡，據報最少兩人獲救，機場人員透露，當局正在努力救援在機尾的人員。事故原因初步判斷疑似飛機降落過程中與鳥群發生衝撞，致起落架沒有正常放下導致。中國駐南韓使館稱初步消息顯示，機上沒有中國籍乘客。

▼濟州航空空難意外一刻▼

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

🚨🇰🇷 SHOCKING FOOTAGE: BIRD STRIKE SEEN ON JEJU AIR FLIGHT 2216 BEFORE CRASH



MBC News releases footage allegedly showing a bird strike moments before the fatal crash of Jeju Air flight 2216. Investigation underway.#JejuAir #Muan #BirdStrike #Crash #SouthKorea #BreakingNews pic.twitter.com/jidQJchCEU — Breaking News (@PlanetReportHQ) December 29, 2024