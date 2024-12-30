濟州航空空難｜家屬認屍一眼就認出女兒「要陪她走最後一程」 父傳短訊問：公主到了嗎？ 愛女沒回覆

濟州航空客機空難，帶來一個個令人鼻酸的故事。韓媒「News1」報道，一名家屬失去了46歲女兒，痛心表示：「這是她人生最後一段路了，我心裡想著：『至少應該由我陪著她』，所以去了現場，一眼就認出是我女兒」，接著嘆了一口氣，流著眼淚，稱女兒這次是結束旅行後回家，才搭上死亡客機。
61歲的金姓男子在務安機場等候消息，難掩失去女兒和女婿的傷痛。他向記者展示通訊軟件上家庭群組的畫面，女兒在空難前一晚，即上周六(28日)晚在泰國傳訊息：「凌晨坐飛機，韓國時間凌晨3點左右？」家人叮囑路上小心，她又補充一句，「現在這裡(泰國)是4時19分。」
父親暱稱女兒「公主」
金姓男子在通訊軟件kakaotalk通訊錄上，把女兒設為「OO公主」，隨後再傳訊息問：「公主到了嗎？」，但顯示對方一直未讀訊息。他受訪時目不轉睛地看著女兒傳來的最後訊息，十分不捨，形容女兒善良又懂事，「因為一直沒回覆，我打了數十通電話(給女兒)，都沒人接聽。真的心碎了」。
叫媽媽玩得盡興 兒子一去不返
64歲的崔姓女子痛失兒子、媳婦和6歲孫兒。她也展示家庭群組的畫面，可見兒子傳來關心母親的訊息，稱「我們今晚就回去了。媽媽去慶州還好嗎？」、「明天再聯絡，媽媽要玩得盡興啊」。可是，兒子最終未能平安回家。
崔姓女子一邊拭淚一邊受訪，說媳婦是濟州航空的空姐，難得放長假，與丈夫和兒子一起去泰國旅遊，未料自己從此與他們陰陽相隔。