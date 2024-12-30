濟州航空空難｜家屬認屍一眼就認出女兒「要陪她走最後一程」 父傳短訊問：公主到了嗎？ 愛女沒回覆

濟州航空客機空難，帶來一個個令人鼻酸的故事。韓媒「News1」報道，一名家屬失去了46歲女兒，痛心表示：「這是她人生最後一段路了，我心裡想著：『至少應該由我陪著她』，所以去了現場，一眼就認出是我女兒」，接著嘆了一口氣，流著眼淚，稱女兒這次是結束旅行後回家，才搭上死亡客機。

61歲的金姓男子在務安機場等候消息，難掩失去女兒和女婿的傷痛。他向記者展示通訊軟件上家庭群組的畫面，女兒在空難前一晚，即上周六(28日)晚在泰國傳訊息：「凌晨坐飛機，韓國時間凌晨3點左右？」家人叮囑路上小心，她又補充一句，「現在這裡(泰國)是4時19分。」