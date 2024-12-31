濟州航空空難｜料部分死者今舉行葬禮　部分家屬：「八成遺體」都希望帶回

南韓濟州航空客機空難造成179人罹難，全國進入7日哀悼期。部分罹難者完成身分驗證後，今天將舉行葬禮。但南韓務安國際機場休息室內仍有部分遇難者家屬在等候親人遺體身分確認，家屬們都希望儘快舉行葬禮以作哀悼。

《韓聯社》今日報道，濟州航空空難發生後的第3天，罹難的179人中已有164名死者確認身分，目前安置在機場停機庫設立的臨時太平間。部分罹難者難以透過指紋認證身分，而須進行DNA比對。預計今天早上有90名死者遺體可移交給家屬，並在今天舉行葬禮。家屬將自行決定舉行單獨葬禮或聯合葬禮。