濟州航空空難｜機長盡最後努力想辦法　安全手冊散落現場

2024年12月29日，南韓濟州航空墜機造成179人死亡。有韓媒在空難現場發現部分「波音737」安全手冊的碎片，由於呈現被撕下且折彎痕跡，推測機長從發出求救訊號到墜機的6分鐘內，已做了各種緊急降落的努力。
據《MBN》等韓媒綜合報道，在空難現場除了大量機體殘骸外，也發現多頁「波音737-800」安全手冊的碎片，上頭寫着該型客機如何在放下起落架的狀態，以最低動力飛行的距離，專家推測，這是機長為了兩個引擎都熄火的飛機做緊急降落前所做的努力。
6分鐘內考慮所有可能性
據悉，該本安全參考手冊正式名稱為QRH（Quick Reference Handbook），每本約有2,000頁，是放在飛機駕駛艙內，方便機長和副機長隨時取用的安全手冊，用來應對非正常及緊急情況，以確保人機安全。
散落在事故現場的安全手冊碎片上也寫着在水面上緊急降落的過程。由於這些碎片，都有被手撕過的痕跡，報道推測，在機長喊出「Mayday」求救訊號後到事故發生的6分鐘內，已經考慮了所有可能性。
手撕相關頁數作參考
新羅大學航空運航學系教授高承禧（音譯）受訪時表示：「應該是因為機長想知道還能再飛多遠，所以命令副機長取出安全參考手冊來看。」他猜測因為手冊過厚，不方便及時參閱，所以用手撕下符合實況的幾頁內容來參考。
由媒體記者發現的這幾頁安全參考手冊碎片，目前交由南韓政府聯合調查小組進行分析作業。
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