濟州航空空難｜機長盡最後努力想辦法　安全手冊散落現場

2024年12月29日，南韓濟州航空墜機造成179人死亡。有韓媒在空難現場發現部分「波音737」安全手冊的碎片，由於呈現被撕下且折彎痕跡，推測機長從發出求救訊號到墜機的6分鐘內，已做了各種緊急降落的努力。

據《MBN》等韓媒綜合報道，在空難現場除了大量機體殘骸外，也發現多頁「波音737-800」安全手冊的碎片，上頭寫着該型客機如何在放下起落架的狀態，以最低動力飛行的距離，專家推測，這是機長為了兩個引擎都熄火的飛機做緊急降落前所做的努力。