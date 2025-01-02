濟州航空空難｜濟航空難1家9口遇死劫！　留忠犬獨守家門等主人惹哭鄰居

韓國濟州航空事故造成179人罹難，其中有不少是家庭出遊，包括到泰國歡慶生日的一家9口。如今家裡只剩一隻忠犬還在等待主人歸來，令鄰居為之鼻酸。

鄰居：老夫妻第一次出國旅遊就遇上死劫

在濟州航空事故中，住在全羅南道靈光郡年紀最大的80歲罹難者，這次是與家人一同前往泰國旅遊兼慶祝他的80歲生日。據悉一同出遊的包括老翁與妻子、兩個女兒、孫女，還有住在外地的親威一家，總共9個人。

在失事消息傳回靈光郡後，鄰居們都相當難過。一名自稱與老翁自小一起長大的婦人表示，老翁是村裡的支柱，平時熱心助人，他的女兒擔任村莊資訊中心辦公室主任，負責教導老人們電腦。這次是老夫妻第一次出國旅遊，鄰居們原本都很替他們開心，沒想到竟會遇上死劫。