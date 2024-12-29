濟州航空空難｜獲救空少骨折失憶 問醫生：我怎麼會在這裡？

南韓濟州航空客機空難，消防部門表示，客機撞上機場圍牆後，乘客從機艙彈出，幾乎沒有生還機會。救援人員從殘骸中救出兩名機組人員，將他們送院救治，衛生官員指，兩人獲救時清醒。
務安消防單位負責人李正賢(Lee Jung-hyun，音譯)在簡報中表示，空難中僅有機尾一男一女、兩名空服員獲救，「只有機尾還能勉強看出一些形狀，機身其餘部分幾乎無法辨識」。
務安消防部門發聲明指，客機幾乎全毀，目前搜尋與辨識死者身份的工作非常困難，尋找與處理遺體需要一些時間。
空少只記得客機即將抵達機場
韓聯社報道，獲救的空少姓李，33歲，他被送往木浦韓醫院時仍有意識，醫生問他身體狀況時，他反問「發生了甚麼事？我怎麼會在這裡？」似乎對空難過程沒有記憶。
救援人員表示，他們主要集中搶救機尾的人，李姓空少負責的正是機尾客艙服務。他說，記得在客機即將抵達機場時坐下並繫好安全帶，以為客機已經降落，後來的事情全都不記得。
醫生解釋
醫生表示，這可能是因為恐慌導致他崩潰，但仍擔心客機或乘客安全，才會第一時間問：「發生了甚麼事」。
李姓空少左肩骨折，頭部受傷，但意識清楚、脈搏正常，可以行走。按家屬要求，他轉送至首爾的醫院留醫。
空姐的記憶碎片
另一生還的是25歲具姓(구，音譯，又或姓丘)姓女子。她獲救後被送至木浦中央醫院治療，其後轉送至首爾的醫院。她腳踝和頭部受傷，沒有生命危險。她憶述，客機失事前，見到一個引擎冒煙並爆炸。
韓媒報道，兩名生還者當時都坐在客機後方的緊急出口旁，客機撞牆後機尾部分脫落，他們因此獲救。