濟州航空空難｜獲救空少骨折失憶 問醫生：我怎麼會在這裡？

務安消防單位負責人李正賢(Lee Jung-hyun，音譯)在簡報中表示，空難中僅有機尾一男一女、兩名空服員獲救，「只有機尾還能勉強看出一些形狀，機身其餘部分幾乎無法辨識」。

南韓濟州航空客機空難，消防部門表示，客機撞上機場圍牆後，乘客從機艙彈出，幾乎沒有生還機會。救援人員從殘骸中救出兩名機組人員，將他們送院救治，衛生官員指，兩人獲救時清醒。

空少只記得客機即將抵達機場

韓聯社報道，獲救的空少姓李，33歲，他被送往木浦韓醫院時仍有意識，醫生問他身體狀況時，他反問「發生了甚麼事？我怎麼會在這裡？」似乎對空難過程沒有記憶。

救援人員表示，他們主要集中搶救機尾的人，李姓空少負責的正是機尾客艙服務。他說，記得在客機即將抵達機場時坐下並繫好安全帶，以為客機已經降落，後來的事情全都不記得。