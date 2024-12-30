濟州航空空難｜襟翼未展開 澳洲專家：客機仍處飛行狀態 著陸後高速滑行

南韓濟州航空客機周日降落務安機場時衝出跑道撞圍牆爆炸起火，造成179人罹難，僅兩人生還，失事原因有待當局詳細調查。澳洲專家指出，客機不但起落架沒放下，連具減速功能的襟翼也沒處於著陸時的展開狀態，代表「該客機基本上還處於飛行狀態」，「比正常降落時的速度快得多」。 美國《紐約時報》報道，澳洲航空諮詢公司航空專案(Aviation Projects)總經理唐金(Keith Tonkin)看過事故影片後分析指，肇事客機起落架似乎沒有放下，襟翼顯然也沒展開，「這架客機基本上還處於飛行狀態」，代表其飛行速度可能「比正常降落時的速度要快得多」。

襟翼的功能是甚麼？ 據悉，襟翼是機翼上的活動面，使用時會改變機翼面的弧度，增加機翼可以提供的升力，在低速起飛及降落時最常使用。襟翼也屬於高升力裝置的一種，當襟翼向下垂時會增加機翼的迎風面積，而有減速作用。 此外，根據航班追蹤網站Flightradar24資料顯示，空難2天前，失事客機從南韓濟州島飛往中國北京途中，曾因機上發生緊急醫療狀況，被迫改道飛往南韓首爾，但事件與技術問題無關。 客機出事前執飛逾10次 隨後，該客機又執飛10次，遍及南韓、馬來西亞、日本、中國、泰國等地航線，而在空難發生前，客機於28日晚才執飛完台灣桃園國際機場至務安國際機場的航線。

代理總統下令對航空系統進行緊急安全檢查 事故引起外界對南韓飛行安全的疑慮。南韓代理總統崔相穆周一(30日)下令，待空難善後工作完成後，將對全國航空運作系統進行緊急安全檢查。 崔相穆在首爾舉行的災難管理會議上表示，目前首要任務是確定死難者身份、支援家屬，以及治療兩名生還者，為此政府不惜投入所有資源。他也強調：「即使在最終結果出來前，我們也要求官員透明且公開事故調查過程，及時通知死難者家屬。」 崔相穆指出：「事故善後工作完成後，將要求國土交通部對整個飛機運作系統進行緊急安全檢查，防止事故再次發生。」

消防官員表示，調查人員正調查鳥擊以及天氣狀況是否導致今次空難的可能因素。專家認為，許多問題仍有待釐清，包括客機速度為何如此快，以及降落前起落架為何沒放下等。