濟州航空空難｜韓警突擊搜查務安機場及濟州航空 1名高層被禁出國(更新)

【17：17更新】媒體報道，搜查後，南韓警方對濟州航空代表理事金利培發出禁止出國令。

濟州航空載有181人的波音737-800型客機周日(12月29日)以機腹著地降落務安國際機場時撞圍牆爆炸起火，造成179人罹難，僅2人生還。南韓警方周四(2日)早上以涉嫌職業疏忽導致死亡為由，突擊搜查務安機場及濟州航空辦事處等地點。

空難發生後，南韓、波音公司職員與美國全國運輸安全委員會(NTSB)專家等調查人員，在務安機場墜機地點仔細調查，兩個黑盒已尋獲，正進行解讀。