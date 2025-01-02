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國際
2025-01-02 17:19:46

濟州航空空難｜韓警突擊搜查務安機場及濟州航空 1名高層被禁出國(更新)

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美國全國運輸安全委員會(NTSB)等專家周二在空難現場調查。(美聯社)

美國全國運輸安全委員會(NTSB)等專家周二在空難現場調查。(美聯社)

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【17：17更新】媒體報道，搜查後，南韓警方對濟州航空代表理事金利培發出禁止出國令。

濟州航空載有181人的波音737-800型客機周日(1229)以機腹著地降落務安國際機場時撞圍牆爆炸起火，造成179人罹難，僅2人生還。南韓警方周四(2)早上以涉嫌職業疏忽導致死亡為由，突擊搜查務安機場及濟州航空辦事處等地點。

空難發生後，南韓、波音公司職員與美國全國運輸安全委員會(NTSB)專家等調查人員，在務安機場墜機地點仔細調查，兩個黑盒已尋獲，正進行解讀。

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警方：調查事故原因及責任歸屬

警方發聲明表示，「針對1229日發生的飛機事故，(警方)12日早上9時開始，在3個地點進行搜查及扣押行動」，包括務安機場、濟州航空首爾辦事處以及一個地區航空辦公室……警方計劃在依法且符合原則的情況下，迅速並嚴格地查明事故原因以及責任歸屬」。韓聯社報道，警方搜查務安機場負責部門辦公室和控制塔、釜山地方航空廳務安辦事處、濟州航空首爾辦事處等。截至目前，暫未有人被警方立案調查。

代理總統崔相穆周四表示，若調查期間發現與空難同款機型的飛機出現問題，須「立即採取行動」。當局早前指，南韓6間航空公司執飛的同款機型共有101架。

調查人員從高處檢視墜機現場。(美聯社) 美國全國運輸安全委員會(NTSB)與波音公司等專家周二到空難現場調查。(美聯社) 美國全國運輸安全委員會(NTSB)與波音公司等專家周二到空難現場調查。(美聯社) 美國全國運輸安全委員會(NTSB)與波音公司等專家周二到空難現場調查。(美聯社) 客機殘骸仍留在務安機場跑道現場。(美聯社) 民眾元旦日聚集在空難現場附近悼念死難者。(美聯社)

代理總統：民眾對同款機型存在嚴重疑慮

崔相穆說：「由於民眾對與空難同款的機型存在嚴重疑慮，國土交通部與有關當局必須對營運維護、教育和訓練進行徹底檢查……如果在檢查期間發現任何問題，請立即採取糾正措施。」

今次事故是南韓史上傷亡最慘重的空難。官員周三表示，對尋回的黑盒，當局已完成駕駛艙通話紀錄儀(CVR)的數據提取工作，料需時2日還原為語音檔。受損的飛行數據紀錄儀(FDR)，已送往美國分析。

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