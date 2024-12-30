濟州航空空難｜2名倖存者最新傷勢　醫院：男或癱瘓、女輕傷

濟州航空(Jeju Air)昨日一架班機在全羅南道務安國際機場發生墜毀事故，機上181人僅有兩名空服員奇蹟生還。其中一名33歲的姓李男空少傷勢嚴重，曾一度傳出失憶，醫院表示他可能面臨全身癱瘓的風險，目前在加護病房接受密切治療。
《韓聯社》報道，李男在事故發生後，先被送至木浦韓國醫院，下午再被轉送至梨大首爾醫院接受進一步治療。院長朱雄在晚間召開記者會表示，為避免對患者心理造成進一步影響，院方暫未詳細詢問事故發生當時的具體情況。李男僅透露：「醒來時就發現已經獲救」，但尚無法確認是否處於記憶喪失的階段。
醫院：李男神經損傷或帶來全身癱瘓等後遺症
醫院透露，李男因頸椎固定，頸部無法活動，但能夠清楚辨識時間、地點與人物，意識狀態穩定並可以進行基本溝通。然而，他的胸椎第9、10節骨折，肩胛骨與肋骨共5處骨折，並伴有額頭與頭皮撕裂傷，目前正在加護病房接受治療。由於李男的神經損傷可能帶來全身癱瘓等後遺症，院方正在密切觀察，並計劃未來安排心理治療，以協助他應對可能的創傷後壓力症候群。
另一名獲救的25歲姓具的女空服員傷勢相對較輕，主要集中在頭部與腳踝，目前在首爾峨山醫院接受治療。對於其具體情況，醫療人員並未做更多回應，只表示她目前並無生命危險。