濟州航空空難｜2名倖存者最新傷勢　醫院：男或癱瘓、女輕傷

濟州航空(Jeju Air)昨日一架班機在全羅南道務安國際機場發生墜毀事故，機上181人僅有兩名空服員奇蹟生還。其中一名33歲的姓李男空少傷勢嚴重，曾一度傳出失憶，醫院表示他可能面臨全身癱瘓的風險，目前在加護病房接受密切治療。

《韓聯社》報道，李男在事故發生後，先被送至木浦韓國醫院，下午再被轉送至梨大首爾醫院接受進一步治療。院長朱雄在晚間召開記者會表示，為避免對患者心理造成進一步影響，院方暫未詳細詢問事故發生當時的具體情況。李男僅透露：「醒來時就發現已經獲救」，但尚無法確認是否處於記憶喪失的階段。