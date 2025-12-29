濟州航空空難1周年真相未明　家屬批評韓政府調查不力

韓國務安國際機場12月29日舉辦濟州航空空難「12·29客機空難一周年追悼式」，多名政府官員與政界人士齊聚悼念在事故中不幸身亡的179名罹難者，南韓國會議長禹元植在追悼詞中強調，這起空難絕非偶然事件，而是社會制度失靈造成的悲劇。

禹元植在追悼詞中表示：「如果不記住這場悲劇，它就會輕易成為過去，並且必然以同樣的形式重演。」他強調空難絕非意外產物，而是社會製造的災難。他認為這是必須持續提出的問題，國家與社會將共同承擔受害者的痛苦。

現場傳出家屬哭聲時，金民錫等人也默默拭淚。

李在明承諾 查明真相

南韓總統李在明未有到場，不過也錄製影片表達哀悼之意。李在明在影片中承諾，「政府會行動以替代形式上的承諾和空話。政府將為加強航空鐵路事故調查委員會的獨立性和專業性提供支援，全力查明慘劇真相。」