瀕死經驗｜六旬漢沒心跳「死了90分鐘」奇蹟復活 親揭死後景象

死後世界到底是甚麼模樣，不少人十分好奇。澳洲一名61歲男子「死了」長達90分鐘後，奇蹟地恢復心跳，近日分享所見的「死後世界」。 有心臟病家族病史的布萊克(Alistair Blake)在《澳洲新聞網》的網上節目「I’ve Got News For You」上講述，2019年1月某個晚上，妻子梅琳達(Melinda)於凌晨3時許醒來後發現他幾乎沒有心跳，救護車到來前按指示給他做心肺復甦(CPR)，長達20分鐘。救護員到場後繼續給布萊克CPR，並使用心臟去顫器，多達10至12次，此時他已失去生命跡象，警方告訴梅琳達，丈夫不太可能活下來。 瀕死經驗｜記憶「斷片」 急救了90分鐘，醫護人員正打算放棄，布萊克卻奇蹟地「有脈搏」，不到一周後便醒來，腦部更沒有受損跡象。布萊克說，「技術上，我死了90分鐘」，他對急救及入院過程並沒太多記憶，只記得周六晚睡覺後，醒來便是周四早晨在醫院的推床上，期間的記憶「已斷片」。很多人問他「死後看到甚麼」，他說，這段時間沒看到任何東西，沒白光、沒聲音，只是一片虛無，也沒見到任何人。

瀕死經驗｜不同的「死後世界」 不少人像布萊克那樣有瀕死經驗。美國女子Jessie Sawyer早前在節目《Inside Edition》分享，稱她在死後看到一名死去兩年的朋友在遠處等著她，那刻便意識到自己可能已死亡，當時並沒與好友愉快重聚的感覺，反而覺得一些嚴重的事正在發生，「在我右邊，(好友) Anthony的身後開始出現白光，此刻我意識到這是我的死亡，Anthony來接我回家」。 Cynthia Busch在奧花雲費節目上表示，在頻死經驗中看到已過身的祖母，「我看到一道長廊、很亮的白光和很多雲，突然間，我看到祖母，覺得非常不安，心想自己一定是死了！不然的話，怎會見到她，她不停叫我回去吧」。

Jessie Sawyer。(互聯網)

瀕死經驗｜專家拆解「白光」來源 澳洲善終服務顧問Patrick Steele拆解那道神秘白光的形成原因。他說，從性靈角度來看，白光是瞥見死後的世界，或是意識離開腦部的跡象。從心理學角度來看，有學說認為這是人的自我保護機制，也有理論指是過去記憶裡人和事的閃現(人生走馬燈)。從醫學角度來看，是由於身體機能，特別是腦部在運作上的轉變而導致。 Steele解釋，腦部需要很多氧氣和血液供應來維持正常運作，一旦死亡，供氧中斷，腦部便會不正常地操作，情況就像血壓下降導致給腦部供應血液不足，視線便會縮窄，昏倒前會眼前一黑。Steele認為，死前一刻見白光，就是昏倒的「誇張版本」。