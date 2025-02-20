瀕死「大腦爆發活動」？　專家：或可證明靈魂存在

人死後究竟有沒有靈魂，一直是大眾好奇的疑問。美國亞利桑那大學麻醉師兼教授哈默羅夫博士（Dr Stuart Hameroff）表示，一項死亡患者大腦活動的研究顯示，靈魂可能真的存在。

每日郵報報道，哈默羅夫博士（Dr Stuart Hameroff）在接受 YouTube 頻道訪問時，提到了一項2009年捕捉臨床死亡患者大腦活動的研究，當時研究人員在七名慢性病患者的生命維持系統被切斷前幾分鐘，將一種小型感測器放置在他們的大腦上，讓他們能夠捕捉到每個患者的大腦在血壓和心率降至零後的活動。

科學家們看到一切都消失後，捕捉到了「神秘的爆發活動」。他說，這可能是所謂的瀕死體驗，也可能是靈魂離開身體。