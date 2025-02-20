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國際
2025-02-20 11:33:00

瀕死「大腦爆發活動」？　專家：或可證明靈魂存在

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瀕死「大腦爆發活動」？　專家：或可證明靈魂存在

瀕死「大腦爆發活動」？　專家：或可證明靈魂存在

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人死後究竟有沒有靈魂，一直是大眾好奇的疑問。美國亞利桑那大學麻醉師兼教授哈默羅夫博士（Dr Stuart Hameroff）表示，一項死亡患者大腦活動的研究顯示，靈魂可能真的存在。

每日郵報報道，哈默羅夫博士（Dr Stuart Hameroff）在接受 YouTube 頻道訪問時，提到了一項2009年捕捉臨床死亡患者大腦活動的研究，當時研究人員在七名慢性病患者的生命維持系統被切斷前幾分鐘，將一種小型感測器放置在他們的大腦上，讓他們能夠捕捉到每個患者的大腦在血壓和心率降至零後的活動。

科學家們看到一切都消失後，捕捉到了「神秘的爆發活動」。他說，這可能是所謂的瀕死體驗，也可能是靈魂離開身體。

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持續1到20分鐘能量高峰

他提到的研究是由喬治華盛頓大學的科學家於2009年進行，目的是了解重症病人生命末期的意識程度，但原始數據卻捕捉到了大腦到死亡瞬間以及隨後持續1到20分鐘的能量高峰。

哈默羅夫博士因此提出一個理論，他認為意識發生在更深的量子層面，來自腦細胞中的微小結構「微管」內的量子過程，而不僅僅是來自神經元之間的大規模電訊號。他說，這可以解釋人們在低能量大腦狀態下，例如麻醉、深度睡眠甚至瀕死體驗時仍然有意識。

哈默羅夫博士在科學頻道的紀錄片系列《穿越蟲洞》中討論了這個理論，他說：「假設心臟停止跳動，血液停止流動，儘管微管失去其量子態，但微管內的量子資訊不會被破壞，也不可能被破壞，它只是分散並消散到整個宇宙中。如果病人被復甦或甦醒，這些量子資訊就可以回到微管中，病人就會有瀕死體驗的感覺。」

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如果他們無法甦醒，而病人死亡，那麼這些量子訊息就有可能以靈魂的形式存在於體外，或許是無限期地存在下去。

然而，大多數科學家認為意識是大腦內部複雜相互作用的產物，源自於複雜的神經網路處理資訊並創造統一的主觀體驗。因此也有另一派理論認為，該研究中所捕捉到的大腦活動爆發，其實只是由於大腦缺氧造成的。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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