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國際
2023-12-05 04:30:21
日報

火山灰噴上3000米高空 印尼火山爆發11死12失蹤

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印尼火山爆發 印尼火山爆發 印尼火山爆發

印尼西蘇門答臘省的馬拉皮火山(Marapi volcano)周日爆發，當時估計有75名登山者在山上。截至本港時間周一晚，有最少11名登山者死亡、12人仍然失蹤。當局已發出第二高警戒級別，禁止民眾前往附近區域。

馬拉皮火山於當地時間下午近3時爆發，火山灰噴至3,000米高空，並冒出大量黑煙。火山灰覆蓋附近多條村莊、汽車及道路，有片段可見當時身處山上的人，全身都是火山灰。

8人燒傷送院1人骨折

75名登山者於前一天上山，拯救部門指全是當地人，其中52人在事發後分別自行疏散或被當局救走，8人燒傷須送院，另有一人骨折。截至周一，當局已尋獲11人遺體，因火山再次爆發，火山灰噴上800米高空，搜救行動被迫暫停。拯救部門指行動極為艱巨，把一具遺體運下山需時4至6小時。當局稱上述75人出發前，有向西蘇門答臘省保育部門登記，但不排除有人從非法路線登山，故難以確定山上人數。

印尼有逾120座活火山，其中馬拉皮火山高近海拔2,900米，附近有多條村落，有約1,400人居住。該火山自2004年起，以每隔2至4年的頻率爆發。美聯社引述當地火山及地質災害部門官員稱，馬拉皮火山爆發來得突然，亦難以預測，因其爆發位置往往接近火山口，而非由深處的熔岩流動引起。該火山今年1月亦曾爆發，未釀傷亡，死傷最嚴重的一次發生在1979年4月，造成60人死亡。

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