火山灰噴上3000米高空 印尼火山爆發11死12失蹤

印尼西蘇門答臘省的馬拉皮火山(Marapi volcano)周日爆發，當時估計有75名登山者在山上。截至本港時間周一晚，有最少11名登山者死亡、12人仍然失蹤。當局已發出第二高警戒級別，禁止民眾前往附近區域。

馬拉皮火山於當地時間下午近3時爆發，火山灰噴至3,000米高空，並冒出大量黑煙。火山灰覆蓋附近多條村莊、汽車及道路，有片段可見當時身處山上的人，全身都是火山灰。

8人燒傷送院1人骨折

75名登山者於前一天上山，拯救部門指全是當地人，其中52人在事發後分別自行疏散或被當局救走，8人燒傷須送院，另有一人骨折。截至周一，當局已尋獲11人遺體，因火山再次爆發，火山灰噴上800米高空，搜救行動被迫暫停。拯救部門指行動極為艱巨，把一具遺體運下山需時4至6小時。當局稱上述75人出發前，有向西蘇門答臘省保育部門登記，但不排除有人從非法路線登山，故難以確定山上人數。