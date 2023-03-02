火星探測｜NASA衞星圖片爆中國「祝融號」逾半年無郁過　料或已「死亡」

中國火星探測車「祝融號」2021年5月15日登陸火星，成為繼美國後第二個將探測器成功著陸在火星表面的國家，2022年5月祝融號進入休眠模式，原定同年12月甦醒，不過美國航空暨太空總署(NASA)發布的衛星照顯示，「祝融號」至今年2月仍無動靜，推斷或已經「死亡」。
綜全報道，NASA火星偵察軌道衛星(MRO)部署在火星300公里高度的軌道上，所配備的高解像鏡頭可以觀察到火星表面不少細節，藉此研究火星表面地表特徵年齡和尋找未來火星登陸器的登陸地點，期間該衞星在2022年3月11日、9月8日和2023年2月7日拍攝到祝融號，發現它自去年9月到今年2月似乎再沒有動靜。
消息：祝融號或遇沙塵暴 成NASA機遇號翻版
「祝融號」去年5月進入休眠模式，原預計同年底重啟，但中國至今未有發布任何消息，報道引述2名熟悉中國火星計劃的匿名消息人士透露，「祝融號」還未與任務控制中心重新建立通訊，很可能沙塵暴嚴重削弱了祝融利用太陽能電池板發電的能力。如果「祝融號」電力已耗盡，將是NASA火星探測器機遇號(Opportunity rover)的翻版。2018年，機遇號在火星沙塵暴期間，電池板無法接收足夠光線，而進入休眠狀態，1個月後與地球失聯，NASA於2019年宣布它壽終正寢，機遇號原定運作90個火星日(1日等於地球1.027日)，最終共運作了15年。
至於祝融號，於2021年5月15日著陸火星，原設計預期只會在火星運作3個月，若真的報廢，其實際工作已超過1年，任務已經成功，甚至超額完成。