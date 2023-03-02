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國際
2023-03-02 13:54:00

火星探測｜NASA衞星圖片爆中國「祝融號」逾半年無郁過　料或已「死亡」

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NASA衞星圖片爆中國「祝融號」逾半年無郁過，料或已「死亡」。(資料圖片)

NASA衞星圖片爆中國「祝融號」逾半年無郁過，料或已「死亡」。(資料圖片)

中國火星探測車「祝融號」2021515日登陸火星，成為繼美國後第二個將探測器成功著陸在火星表面的國家，20225月祝融號進入休眠模式，原定同年12月甦醒，不過美國航空暨太空總署(NASA)發布的衛星照顯示，「祝融號」至今年2月仍無動靜，推斷或已經「死亡」。

綜全報道，NASA火星偵察軌道衛星(MRO)部署在火星300公里高度的軌道上，所配備的高解像鏡頭可以觀察到火星表面不少細節，藉此研究火星表面地表特徵年齡和尋找未來火星登陸器的登陸地點，期間該衞星在2022311日、98日和202327日拍攝到祝融號，發現它自去年9月到今年2月似乎再沒有動靜。

衞星在(左起)2022年3月11日、9月8日和2023年2月7日拍攝到祝融號，藍色點為祝融號。(NASA/JPL-Caltech/UArizona)

衞星在(左起)2022年3月11日、9月8日和2023年2月7日拍攝到祝融號，藍色點為祝融號。(NASA/JPL-Caltech/UArizona)

消息：祝融號或遇沙塵暴 NASA機遇號翻版

「祝融號」去年5月進入休眠模式，原預計同年底重啟，但中國至今未有發布任何消息，報道引述2名熟悉中國火星計劃的匿名消息人士透露，「祝融號」還未與任務控制中心重新建立通訊，很可能沙塵暴嚴重削弱了祝融利用太陽能電池板發電的能力。如果「祝融號」電力已耗盡，將是NASA火星探測器機遇號(Opportunity rover)的翻版。2018年，機遇號在火星沙塵暴期間，電池板無法接收足夠光線，而進入休眠狀態1個月後與地球失聯，NASA2019年宣布它壽終正寢，機遇號原定運作90個火星日(1日等於地球1.027)，最終共運作了15年。

至於祝融號，於2021515日著陸火星，原設計預期只會在火星運作3個月，若真的報廢，其實際工作已超過1年，任務已經成功，甚至超額完成。

 

NASA於2019年宣布機遇號壽終正寢。(資料圖片)

NASA於2019年宣布機遇號壽終正寢。(資料圖片)

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