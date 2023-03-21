火車站月台螢幕突播咸片　直至向站長投訴先識停 (有片)

印度一個火車站的月台電視屏幕，日前突然播出色情影片，播放時間更長達約3分鐘，月台上乘客反應不一，有的尷尬，有的不知所措，亦有人舉起手機拍攝，直至當地鐵路保護部隊(Railway Protection Force)介入，影片才停播。

綜合報道，比哈爾邦帕特納樞紐火車站(Patna Junction)的月台螢幕在周日(19日)上午10時突然播出色情影片，由於事發火車站是印度最繁忙的火車站之一，人流甚多，隨即引起一場騷動，部分乘客感到尷尬和不知所措，亦有人駐足觀看或舉起手機拍攝。色情影片播放時間長約3分鐘，直至有幾名乘客向火車站長投訴，鐵路保護部隊派員介入調查，影片才終止播放。