災難先兆？泰國再現近3米長「地震魚」　2個月第二條

民間傳說每當生存於深海的皇帶魚(Oarfish)，又稱「地震魚」出現蹤影，就很可能是大地震發生的前兆。而泰國布吉島南部Satun自今年1月打撈到身長2.4公尺的死亡皇帶魚後，上月15日又在西部水域發現另一條身長2.85公尺的皇帶魚屍體。對此，泰國科博館已將殘骸帶回研究，預計後續將製成標本並對外展示。

Satun漁民早在今年1月初，在布吉島南部的淺水區發現一條2.4公尺長的皇帶魚，不過殘骸的狀態較差。直至上月15日，布吉島芭東海灘以西14公里的海面上，再發現一條皇帶魚屍體，民眾立刻向當局通報。當地官員在抵達現場後，確定這條皇帶魚身長為2.85米、體重為8.6公斤；其殘骸頭部輕微受損，但整體算完整。2條皇帶魚的殘骸皆已被送到泰國科博館，並以防腐技術處理用於研究。另外，由於皇帶魚被泰國視為國寶，料2條魚將製成標本，再向外界展示。