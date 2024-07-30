炫富網紅坐的士遭刀手襲擊　以一敵三死裡逃生過程曝光(有片)

英國一名炫富網紅早前乘搭的士期間，遭3名持刀蒙面人襲擊，歹徒更打破車窗、接開車門向他施襲，網紅受傷渾身是血在車廂裡手持刀仔以一敵三，一邊奮力抵抗，一邊懇求司機踩油，最終他逃過一劫，驚險過程被車內的攝影機拍下。
綜合報道，在Instagram(IG)自稱為「Mr.Swipedat」的網紅Bilal Charles，不時穿金帶銀，在網上炫耀他的鑽石手、頸鏈、 Grillz 牙帽，還有LV 等名貴品牌。事發於上月23日清晨約5時， Bilal在英格蘭Rainham遭至少3名持者蒙面人持刀襲擊。網上流傳的畫面顯示，Bilal先與2人乘搭的士，其後落車，當時後方一輛私家車駛至，車上多人走出並跑向Bilal，Bilal隨即逃跑。
Bilal遇襲兩星期後露面料傷勢不重
司機被眼前情況嚇倒，隨即倒車希望離開現場，Bilal突然衝上的士裡，接著3名刀手掩至，先打破右邊後座車窗，又拉開左邊後座車門，並左右夾擊用刀刺向Bilal，又試圖將他拉落車，Bilal手持小刀抵抗，司機開車未幾終擺脫刀手，但可見Bilal手部有血，全身發抖，Bilal檢查自己的傷勢，並懇求司機「開快點，開快點」承諾賠償汽車的損壞。
Bilal事後致電報警，自行前往醫院求診。Bilal今次可算死裡逃生，不過，報道認為他的傷勢並不重，因為他在7日參加了一項比賽，並前往荷蘭阿姆斯特丹上載大麻照片。報道未有提及調查狀況。