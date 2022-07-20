炫耀跳糟年薪加逾15萬即被炒　美女呻「TikTok 害我」

美國一名女子早前由行銷工作跳槽到科技業，年薪增幅達到2萬美元(折合約15.7萬港元)，她開心得透過影片分享平台宣布，惟影片被新老闆看到後，沒多久就將她「炒魷」，她慘得再於網上呻「TikTok 害我被炒」。

居於科羅拉多州丹佛市(Denver)的女子Lexi Larson，早前由行銷工作跳槽到她夢寐以求的科技業，至於年薪則從7萬美元提高至9萬美元，足足多了2萬元。她實在太開心，決定在TikTok上分享這件開心事，之後亦有順便分享自己如何獲得這份新工作。惟得知公司發現她的影片後，即使她清楚在美國討論薪酬的權利是受到自1935年已存在的《全國勞資關係法》(National Labor Relations Act)保護，但為免惹怒老闆，仍決定將影片刪除，可惜無法為她保住飯碗。

Lexi Larson在TikTok上分享這件開心事，之後亦有順便分享自己如何獲得這份新工作。(網上圖片)

律師：這個或 會是個很好案例

2天後，Lexi Larson被公司約談，她形容公司顯然「非常、非常不喜歡」這段分享薪酬的影片，她在之後分享的影片中說：「我詢問自己是否違反任何公司政策，上司回答『沒有』，但指我擁有的(TikTok)帳號是一個安全問題，因為我可以發布私人內容，公司不想『冒這個險』」，之後就將她解僱，她僅返新工2星期。她之後致電跟以前的主管訴苦，幸得對方幫助，得以重返行銷行業。

《今日美國》(USA Today)報道引述一名紐約律師回應指，如果Lexi Larson考慮採取法律行動，可能會是一個很好的案例，只要證明她因討論工資而被解僱就可。但報道指，Lexi Larson沒有回應查詢，沒有透露前僱主名稱，亦不選擇採取法律行動。不過，國家勞資關係委員會則指，僱主可能反對使用部分社交媒體等電子通信。