炸薯條辣妹店員無厘頭爆紅？10日2570萬次瀏覽 網民評評理(有片)｜網上熱話

Harold有禮貌得來又帶點態度，網民認為好吸引。(互聯網)

英國一間炸魚薯條店的女店員接待客人的片段，在短短10日內錄得逾2,500萬次瀏覽次數，儘管她平日是辣妹一名，但片段中的她看來平平無奇，其忽然爆紅引起網民議論，紛紛替她找原因。

該名辣妹店員Destiny Harold任職於伍斯特郡(Worcestershire)的炸魚薯條店Merchants Fish and Chips。該店於10月4日在TikTok上傳Harold接待一位熟客的片段，在短短10日獲得逾2,570萬次瀏覽。