炸薯條辣妹店員無厘頭爆紅？10日2570萬次瀏覽 網民評評理(有片)｜網上熱話

英國一間炸魚薯條店的女店員接待客人的片段，在短短10日內錄得逾2,500萬次瀏覽次數，儘管她平日是辣妹一名，但片段中的她看來平平無奇，其忽然爆紅引起網民議論，紛紛替她找原因。
該名辣妹店員Destiny Harold任職於伍斯特郡(Worcestershire)的炸魚薯條店Merchants Fish and Chips。該店於10月4日在TikTok上傳Harold接待一位熟客的片段，在短短10日獲得逾2,570萬次瀏覽。
店家亦有把多條Harold片段上傳至IG，可見她提供標準並有禮的服務，例如會問客人今天過得如何，其他的問題像是問客人想吃甚麼、要不要加鹽及醋、要不要配飲品及要不要膠袋等，其實都沒有太特別之處；她在部分片段中，亦有跟顧客開開玩笑。
網民︰她有禮貌得來亦有態度！
對於她為何爆紅，並吸引網民光顧該店，有人讚她非常禮貌，有美國網民說「在美國從來沒有聽過這樣的有禮及友善(的服務)」，亦有人讚賞她有禮貌得來，也「有態度」和時髦，形容她猶如女王。有網民留意到指她在爆紅的片段中，在收完前錢之後以「嗯」(hmmm)的一聲來回應客人，這一聲亦成為了她的「生招牌」，覺得她有禮貌得來又帶點高傲，令人欲罷不能。