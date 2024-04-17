為何恐龍能稱霸地球1億6500萬年？原來這個因素帶來進化優勢

恐龍在史前地球繁衍長達1億6,500萬年，其演化如此成功，其中一個特徵就是牠們快速成長。但此一特徵何時開始出現？

路透社報道，最新研究顯示，這可追溯到最早出現的恐龍，阿根廷龍骨化石的顯微特徵顯示，牠們的成長速度與現今哺乳動物和鳥類相若，而快速成長帶來了優勢。

快速成長帶來甚麼進化優勢？

研究第一作者明尼蘇達州麥卡利斯特學院(Macalester College)古生物學家羅杰斯(Kristi Curry Rogers)表示：「快速成長讓有機體得以避免生命歷程中因長期體型小而帶來的危險，讓牠們一生中有更多時間繁殖，成為讓牠們代代相傳的進化適存的法門。」