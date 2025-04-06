為保護小主人 鬥牛犬與眼鏡蛇激戰40分鐘 數度被咬仍苦撐 終中毒亡(有片)

毛孩捨命保護小主人，感動……《印度時報》(Times of India)等媒體報道，住在印度哈桑地區的鬥牛犬「Bheema」和都柏文在家陪伴小孩時，在屋外發現一條長3.6米的眼鏡蛇躲藏在椰子樹下，兩犬便開始警覺地吠叫，尋求幫助。

然而，當家人回來查看、並試圖叫Bheema遠離眼鏡蛇時，Bheema疑似怕眼鏡蛇攻擊小主人，奮不顧身衝上前攻擊眼鏡蛇，即使數度被咬，仍苦撐到底，最終把眼鏡蛇咬成碎塊才停下，但因被咬傷癱倒在地。報道指，Bheema、都柏文與眼鏡蛇搏鬥長達40分鐘。 兩犬與眼鏡蛇激戰的影片事後在社交網瘋傳，忠犬捨身護小主成一時網上熱話。

