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國際
2025-04-06 17:37:52

為保護小主人 鬥牛犬與眼鏡蛇激戰40分鐘 數度被咬仍苦撐 終中毒亡(有片)

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鬥牛犬「Bheema」和都柏文夾擊眼鏡蛇，苦戰約40分鐘。(互聯網)

鬥牛犬「Bheema」和都柏文夾擊眼鏡蛇，苦戰約40分鐘。(互聯網)

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毛孩捨命保護小主人，感動……《印度時報》(Times of India)等媒體報道，住在印度哈桑地區的鬥牛犬「Bheema」和都柏文在家陪伴小孩時，在屋外發現一條長3.6米的眼鏡蛇躲藏在椰子樹下，兩犬便開始警覺地吠叫，尋求幫助。

然而，當家人回來查看、並試圖叫Bheema遠離眼鏡蛇時，Bheema疑似怕眼鏡蛇攻擊小主人，奮不顧身衝上前攻擊眼鏡蛇，即使數度被咬，仍苦撐到底，最終把眼鏡蛇咬成碎塊才停下，但因被咬傷癱倒在地。報道指，Bheema、都柏文與眼鏡蛇搏鬥長達40分鐘。 兩犬與眼鏡蛇激戰的影片事後在社交網瘋傳，忠犬捨身護小主成一時網上熱話。
 

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兩犬狂吠眼鏡蛇，伺機攻擊。(互聯網) 兩犬夾擊眼鏡蛇。(互聯網) 眼鏡蛇撲上前攻擊鬥牛犬。(互聯網) 兩犬受襲，暫時退守，看準機會反攻。(互聯網) 兩犬受襲，暫時退守，看準機會反攻。(互聯網) 兩犬看準機會攻擊眼鏡蛇。(互聯網) 鬥牛犬退後，眼鏡蛇追上前。(互聯網) 鬥牛犬狂吠眼鏡蛇。(互聯網) 鬥牛犬咬著眼鏡蛇。(互聯網) 兩犬伺機攻擊。(互聯網) 拼命護主的鬥牛犬Bheema。(互聯網)

報道指，Bheema最終因中毒過深，傷重不治，家人趕不及救治。主人薩曼塔(Shamanth)心痛表示，Bheema與眼鏡蛇同歸於盡，但沒有牠捨身，拼命與眼鏡蛇對決，恐會有更多人受害。

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