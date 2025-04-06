為保護小主人 鬥牛犬與眼鏡蛇激戰40分鐘 數度被咬仍苦撐 終中毒亡(有片)

毛孩捨命保護小主人，感動……《印度時報》(Times of India)等媒體報道，住在印度哈桑地區的鬥牛犬「Bheema」和都柏文在家陪伴小孩時，在屋外發現一條長3.6米的眼鏡蛇躲藏在椰子樹下，兩犬便開始警覺地吠叫，尋求幫助。
然而，當家人回來查看、並試圖叫Bheema遠離眼鏡蛇時，Bheema疑似怕眼鏡蛇攻擊小主人，奮不顧身衝上前攻擊眼鏡蛇，即使數度被咬，仍苦撐到底，最終把眼鏡蛇咬成碎塊才停下，但因被咬傷癱倒在地。報道指，Bheema、都柏文與眼鏡蛇搏鬥長達40分鐘。 兩犬與眼鏡蛇激戰的影片事後在社交網瘋傳，忠犬捨身護小主成一時網上熱話。
報道指，Bheema最終因中毒過深，傷重不治，家人趕不及救治。主人薩曼塔(Shamanth)心痛表示，Bheema與眼鏡蛇同歸於盡，但沒有牠捨身，拼命與眼鏡蛇對決，恐會有更多人受害。
#Karnataka | A pit bull dog saved a family and labourers from being attacked by a cobra and died after a 40-minute fight. Before dying, six-year-old Bheema cut the 12-foot-long cobra into 11 pieces.— The Times Of India (@timesofindia) March 21, 2025
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