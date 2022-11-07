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國際
2022-11-07 11:31:55

為保護居民私隱 新加坡輕軌玻璃會變色 操作原理係點？(有片)

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列車行經住宅區時，車窗會變成不透明。(互聯網)

列車行經住宅區時，車窗會變成不透明。(互聯網)

新加坡共有6條地鐵線，一些沒有地鐵行經的地區則設有輕軌。有些輕軌穿梭於住宅區，為保護居民私隱，車廂有特殊設計，當列車進入住宅區時，窗戶就會自動「變色」。

Twitter近日流傳一段新加坡輕軌列車行經住宅區，車廂窗戶自動從透明變成不透明的影片，引發熱議。影片累計逾775萬次點擊、逾28萬按讚，轉發次數逾2.8萬。

影片的「主角」是武吉班讓輕軌(Bukit Panjang LRT)列車，路線行經住宅區。新加坡陸路交通管理局發言人受訪表示，自武吉班讓輕軌系統1999年通車以來，所有列車的窗戶就有這項功能。列車設霧化窗戶，藉以保護住在輕軌路線附近居民的私隱，基於「電致變色」(electrochromic)的原理，當列車行經鄰近的住宅建築物時，窗戶就會變得不透明。

武吉班讓輕軌列車。(互聯網)

武吉班讓輕軌列車。(互聯網)

基於「電致變色」原理

「電致變色」是指材料的光學屬性在外加電場的作用下發生穩定、可逆的顏色變化，在外觀上表現為顏色及透明度的變化。

新加坡在沒有地鐵線的地區設輕軌接駁，延伸公共交通網，增添居民交通便利。除了西部的武吉班讓輕軌，還有東部的盛港輕軌、榜鵝輕軌。

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