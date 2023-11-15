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國際
2023-11-15 17:28:06

為保護12日圓易碎美味棒 大阪公司巧製造價逾1600倍防撞鋁盒 民眾嘲：認真地做傻事

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日本國民零食美味棒由精緻鋁盒保護。(互聯網)

日本國民零食美味棒由精緻鋁盒保護。(互聯網)

日本國民零食「美味棒」每支售價12日圓(0.62港元)，大阪一家鋁盒製作公司為了炫耀技術且貪玩，特別精製價值2萬日圓(1,036港元)的包裝盒，稱要保護這種易碎的受歡迎零食。

日本放送協會(NHK)等媒體報道，這個高檔保護盒由大阪府枚方市的鋁盒製作公司ACTEC打造。它長約20厘米、寬10厘米、厚4厘米，重約300克，裡面有以海綿製作的軟墊，還鋪上有高級感的布，剛好可以放進一支美味棒。透明盒蓋印上公司名稱和美味棒等字樣，配有鎖匙，可以上鎖。其價格是美味棒的約1,666倍。

獲採用為故鄉納稅贈品

這個搞作卻意外受到關注，有民眾揶揄「這些大人正在認真地做傻事啊」，枚方市政府則採用其為故鄉納稅贈品。據悉，「故鄉納稅」是日本獨有的制度，民眾若是將一部分居民稅捐給稅收較少的地方，例如住在外地的人捐給故鄉，不僅可以抵稅，還可以獲得地方政府的回禮。除了自己出生的地方，居民還可選擇捐給其他地方政府，因此各地政府爭相推出特別贈品，吸引外地人捐稅。

例如，福岡縣太宰府市曾與一蘭拉麵合作，推出限定版拉麵組合。各地出產的和牛、明太子、士多啤梨、水蜜桃、葡萄等土產回禮，也吸引民眾向這些地方捐贈故鄉稅。而美味棒保護盒將成為向枚方市政府捐贈約10萬日圓(5,182港元)故鄉稅的贈品。

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日本國民零食美味棒由精緻鋁盒保護。(互聯網) 社長蘆田知之介紹保護盒。(互聯網) 美味棒是受日本人歡迎的便宜零食。(互聯網) 保護盒由ACTEC製造。(互聯網) 盒子經過強度測試，重量約1噸汽車的車輪輾過。(互聯網) 盒子可上鎖。(互聯網) 社長蘆田知之介紹保護盒。(互聯網) 日本國民零食美味棒由精緻鋁盒保護。(互聯網) 日本國民零食美味棒由精緻鋁盒保護。(互聯網) 精緻鋁盒。(互聯網) 鋁盒製作。(互聯網) 把美味棒放進盒子。(互聯網) 把美味棒放進盒子。(互聯網)

為何製作保護盒？

為何ACTEC製作這個玩味保護盒？去年10月，公司內部討論如何讓消費者多些了解他們的產品，一名職員提出製作美味棒保護盒，因為他看到孫子從幼稚園高高興興帶回美味棒，準備吃時卻發現已摔碎，很難過。

他的建議立刻獲得通過，包括社長蘆田知之在內組成4人研究團隊，花了2周製作這個堅固盒子。經過強度測試，重量約1噸汽車的車輪輾過、從70厘米的高度多次丟下，內裡的美味棒都完好無損。鋁盒上面加裝的透明膠板，是委託枚方市的企業生產，是一個完全出自當地的產品。

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關西人的幽默

公司獲得美味棒廠商Yaokin許可後，從今年67月開始把這個盒子做為公眾募資的贈品。儘管一個要價16802800日圓(5501,078港元)，仍有78人申請，遠遠超出預期。ACTEC隨後向枚方市政府提議，把鋁盒做為故鄉稅的回禮。枚方市上個財政年度的故鄉稅逆差約12億日圓(6,220萬港元)，正陷入財困，因此立刻決定採用。民眾為了得到盒子，捐贈金額必須在99,00011萬日圓(5,1315,700港元)之間，等同於一支美味棒價格的約1萬倍。

ACTEC社長蘆田表示，「為了一個(平價)零食而製作(幾萬日圓)的專門保護盒，這種關西人的幽默被大家理解了」。保護盒預計明年起在網上販售。

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