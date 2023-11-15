為保護12日圓易碎美味棒 大阪公司巧製造價逾1600倍防撞鋁盒 民眾嘲：認真地做傻事

日本國民零食「美味棒」每支售價12日圓(約0.62港元)，大阪一家鋁盒製作公司為了炫耀技術且貪玩，特別精製價值2萬日圓(約1,036港元)的包裝盒，稱要保護這種易碎的受歡迎零食。 日本放送協會(NHK)等媒體報道，這個高檔保護盒由大阪府枚方市的鋁盒製作公司ACTEC打造。它長約20厘米、寬10厘米、厚4厘米，重約300克，裡面有以海綿製作的軟墊，還鋪上有高級感的布，剛好可以放進一支美味棒。透明盒蓋印上公司名稱和美味棒等字樣，配有鎖匙，可以上鎖。其價格是美味棒的約1,666倍。

獲採用為故鄉納稅贈品 這個搞作卻意外受到關注，有民眾揶揄「這些大人正在認真地做傻事啊」，枚方市政府則採用其為故鄉納稅贈品。據悉，「故鄉納稅」是日本獨有的制度，民眾若是將一部分居民稅捐給稅收較少的地方，例如住在外地的人捐給故鄉，不僅可以抵稅，還可以獲得地方政府的回禮。除了自己出生的地方，居民還可選擇捐給其他地方政府，因此各地政府爭相推出特別贈品，吸引外地人捐稅。 例如，福岡縣太宰府市曾與一蘭拉麵合作，推出限定版拉麵組合。各地出產的和牛、明太子、士多啤梨、水蜜桃、葡萄等土產回禮，也吸引民眾向這些地方捐贈故鄉稅。而美味棒保護盒將成為向枚方市政府捐贈約10萬日圓(約5,182港元)故鄉稅的贈品。

為何 製作保護盒？ 為何ACTEC製作這個玩味保護盒？去年10月，公司內部討論如何讓消費者多些了解他們的產品，一名職員提出製作美味棒保護盒，因為他看到孫子從幼稚園高高興興帶回美味棒，準備吃時卻發現已摔碎，很難過。 他的建議立刻獲得通過，包括社長蘆田知之在內組成4人研究團隊，花了2周製作這個堅固盒子。經過強度測試，重量約1噸汽車的車輪輾過、從70厘米的高度多次丟下，內裡的美味棒都完好無損。鋁盒上面加裝的透明膠板，是委託枚方市的企業生產，是一個完全出自當地的產品。