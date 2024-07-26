為團結民主黨而退選 拜登：是時候交棒給「新聲音」

美國總統拜登宣布放棄競逐連任後，周三在白宮橢圓形辦公室發表長約11分鐘講話，向國民說明決定退選的原因。他說，為了國家利益、捍衛民主以及團結民主黨，現在是最佳時機交棒給「新聲音」。他讚揚接棒的副總統賀錦麗堅毅、有經驗和能力，呼籲國民作出選擇。 拜登說，「我尊敬這個(總統)職位，但我更愛我的國家。擔任你們的總統是我畢生的榮幸，但在捍衛岌岌可危的民主方面，我認為這比任何頭銜都更重要」，「美國正處於轉折點」、「歷史上的那些罕見時刻」，「美國將必須在往前邁進或走回頭路、希望與仇恨、團結與分裂之間作出抉擇」。

給「新聲音」時間和位罝 拜登說，「最近幾周，我清楚意識到我必須團結我的政黨」，「我相信我擔任總統的政績、我在世界上的領導地位、我對美國未來的願景，都值得讓我連任。但是，沒有任何事可以阻撓拯救我們的民主，這包括個人抱負。所以，我已經決定了，往前邁進的最佳方式是把火炬傳遞給新一代。這是團結國家的最佳途徑」。拜登說，現在是時候給「新聲音」、「更年輕的聲音」一些時間和位置。 在講話末段，拜登說選擇了交棒給賀錦麗，讚揚她「經驗豐富、堅毅、有能力」，「是我們國家的領導者」，呼籲國民作出選擇。拜登並說明，在餘下6個月任期將致力紓緩通脹，以減輕民眾生活成本，又強調對暴力零容忍，會加強槍械管制，並繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，以及推動加沙達成停火等。