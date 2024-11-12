為增大陰莖注射矽膠後感染　報警驚揭「醫生」只有中三學歷

不少男性都重視自身陰莖大小，泰國一名男子為了增加陰莖尺寸，接受矽膠注射手術，但手術後不僅未能如願獲得「雄偉」性徵，還出現嚴重感染和勃起功能障礙的問題，令他憤而報警，詎料經查證後發現醫生不但無牌行醫，亦非醫生，且僅有等同香港中三的學歷。
綜合報道，事件發生在沙沒沙空府(Samut Sakhon)，讓名男受害人向警方報案指，在接受醫生Kittikorn Songsri的矽膠注射後，陰莖出現嚴重感染，即使接受治療後，仍感到劇烈疼痛且無法勃起。警方調查後，發現Songsri透過Facebook專頁「Mai Luai Modify」推銷有關服務，便與衞生服務當局合作，放蛇到Songsri的住所進行拘捕，警方當場檢獲涉及手術的注射筒、容器、工具等，設置的手術床和其他設備並不符合衞生標準。
14歲起自學增大陰莖 行醫已20年
現年36歲的Songsri在審訊中承認自己並非醫生，亦沒有醫生執照，自己只有中三學歷，從14歲起自學如何植入珍珠來增大陰莖，隨之學會使用矽膠注射技術。他表示，自己提供這項服務已長達20年，每月大約會有2至3位顧客，收費範圍大約在5,000至2萬泰銖(約1,120至4,480港元)。警方將以無照行醫及未經許可經營醫療診所等罪名起訴Songsri。當地警方藉此提醒，用於陰莖增大的珍珠植入或填充劑注射可能會導致感染或勃起功能障礙，並警告無執照醫生停止提供此類服務。