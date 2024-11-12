為增大陰莖注射矽膠後感染　報警驚揭「醫生」只有中三學歷

不少男性都重視自身陰莖大小，泰國一名男子為了增加陰莖尺寸，接受矽膠注射手術，但手術後不僅未能如願獲得「雄偉」性徵，還出現嚴重感染和勃起功能障礙的問題，令他憤而報警，詎料經查證後發現醫生不但無牌行醫，亦非醫生，且僅有等同香港中三的學歷。

綜合報道，事件發生在沙沒沙空府(Samut Sakhon)，讓名男受害人向警方報案指，在接受醫生Kittikorn Songsri的矽膠注射後，陰莖出現嚴重感染，即使接受治療後，仍感到劇烈疼痛且無法勃起。警方調查後，發現Songsri透過Facebook專頁「Mai Luai Modify」推銷有關服務，便與衞生服務當局合作，放蛇到Songsri的住所進行拘捕，警方當場檢獲涉及手術的注射筒、容器、工具等，設置的手術床和其他設備並不符合衞生標準。