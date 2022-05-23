為慳錢還債可以去到幾盡？ 加婦全家如廁後不用廁紙改用布 堅持3年慳番……

通脹高企、百物騰貴，加拿大三孩之母艾倫(Amber Allen)分享一個令人咋舌的慳家方法……

艾倫在其YouTube頻道PO片表示，她與家人欠債約5.6萬英鎊(約55.2萬港元)，所以家裡的開支「cut得就cut」，慳錢來還債。其中，要cut Netflix，也不會買不必要的物品，吃得節儉但健康，「但有一日突然想到，為甚麼要用廁紙？這就像把錢沖落馬桶那樣」。

艾倫隨即上網搜尋省用廁紙的方法，發現有人如廁後用布來取代廁紙。她便去買布，將其裁細，又把舊衣服剪成一塊塊細布，那就不用去買。但全家人日日用，又日日洗，她就發現這些「清潔布」很易爛、穿窿，不久便消耗很多。她再上網搜尋，發現可以買些法蘭絨(flannel)製成的二手布，會耐用一些，也改為隔日洗，而不是日日洗。但她特別提醒人們，如果用此方法，就應把「清潔布」與衣服和床單等分開來洗，會衛生得多。

親友來訪 無廁紙用點算

但親友到訪，人有三急，又怎麼辦？艾倫稱，試行過要求親友們自備廁紙，但唔work，最後也要買一些廁紙，供給到訪的親友。

不用廁紙，艾倫堅持了3年，節省了約700英鎊(約6,900港元)。她承認已厭倦這樣做，因為實在太花時間，但她們一家仍會繼續堅持，至少現在會。