為慶祝教宗出院推「哈利路亞」雪糕　記者試食：像上了天堂(有片)

88歲教宗方濟各與肺炎搏鬥住院長達37天，日前終於出院返回梵蒂岡，羅馬一間手工雪糕店為隆重其事，推出一款榛子朱克力意大利雪糕(Gelato)，取名叫「哈利路亞」，在聖伯多祿大教堂附近的市集首次亮相，吸引大批朝聖者與遊客品嚐。有記者試食後形容，吃起來感覺就像上了天堂，充滿了奶香味口感細緻。
綜合報道，哈利路亞雪糕是雪糕大師Vincenzo Squatrito在歐洲冰淇淋大賽上的得獎作品，它的名字是為了慶祝天主教會的聖禧年。這款雪糕周日(23日)在距離梵蒂岡僅 5 分鐘步行路程的聖伯多祿大教堂附近市集首次亮相，吸引了數百名朝聖者、遊客和雪糕愛好者品嚐這種新口味。
哈利路亞雪糕將於歐洲各地出售
有記者當場試食後形容，雪糕「吃起來感覺就像上了天堂，充滿了奶香味口感細緻」。當地民眾認為教宗肯定喜歡這種口味，提議把它送到梵蒂岡、他所居住的聖馬塔之家，讓教宗享用。
教宗方濟各非常愛吃雪糕，最愛口味是阿根廷特產「焦糖牛奶」，2018年的時候，他還曾經訂購3,000份意大利雪糕送給羅馬貧困的民眾分享；2025年是天主教的禧年，這款「哈利路亞」雪糕亦將於歐洲各地出售。
“Hallelujah!” That’s what countless Catholics exclaimed as Pope Francis left the hospital after more than a month fighting pneumonia. It’s also the name of a new gelato flavor. pic.twitter.com/JKXAbUIDzJ— The Associated Press (@AP) March 25, 2025