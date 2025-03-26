為慶祝教宗出院推「哈利路亞」雪糕　記者試食：像上了天堂(有片)

88歲教宗方濟各與肺炎搏鬥住院長達37天，日前終於出院返回梵蒂岡，羅馬一間手工雪糕店為隆重其事，推出一款榛子朱克力意大利雪糕(Gelato)，取名叫「哈利路亞」，在聖伯多祿大教堂附近的市集首次亮相，吸引大批朝聖者與遊客品嚐。有記者試食後形容，吃起來感覺就像上了天堂，充滿了奶香味口感細緻。

綜合報道，哈利路亞雪糕是雪糕大師Vincenzo Squatrito在歐洲冰淇淋大賽上的得獎作品，它的名字是為了慶祝天主教會的聖禧年。這款雪糕周日(23日)在距離梵蒂岡僅 5 分鐘步行路程的聖伯多祿大教堂附近市集首次亮相，吸引了數百名朝聖者、遊客和雪糕愛好者品嚐這種新口味。