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2023-09-13 18:41:56

為拉票博到盡！女政客選議員 與男友拍床片談高潮 疾呼為女性謀福利(有片)

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哈拉米略自拍與男友在床上親熱的短片，向支持者拉票。(互聯網)

哈拉米略自拍與男友在床上親熱的短片，向支持者拉票。(互聯網)

哥倫比亞安蒂奧基亞(Antioquia)省議員選舉將於1029日舉行，候選人眾多。英國《每日星報》報道，44歲的女政客哈拉米略(Catalina Jaramillo)參選，為了拉票無所不用其極。她於上月31日自拍短片，可見她在床上半裸蓋著被子，男友躺在身旁，不時埋身親熱，吻她的臉龐和肩膊。哈拉米略對住鏡頭說：「大家好，綠黨候選人、74號候選人，今天起床醒來非常愉快，因為整晚有好多次高潮。」

嬌嗲拉票

接著，哈拉米略還嗲聲嗲氣地拉票，強調自己為女性和農民謀福利，「所以不要忘記，記得投票給綠黨，就是印有太陽花的那個政黨，記得投給74號！bye！」

哈拉米略被指為拉票拍攝床上影片，引起熱議。(互聯網)

哈拉米略被指為拉票拍攝床上影片，引起熱議。(互聯網)

斥「正義魔人」

報道指，哈拉米略翌日透過WhatsApp傳影片給親友、競選辦公室人員和支持者等，影片隨之在網上瘋傳，引起熱議。

哈拉米略其後回應指，那不是官方正式的競選宣傳片，強調影片在未經她同意下散布。她接受電台訪問時直斥「現在有很多正義魔人」，強調自己在片中沒露出私處，僅有在床上滾動的畫面，更直呼：「無論男女，每人都有表達性高潮的權利。」

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