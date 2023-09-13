為拉票博到盡！女政客選議員 與男友拍床片談高潮 疾呼為女性謀福利(有片)

哈拉米略自拍與男友在床上親熱的短片，向支持者拉票。(互聯網)

哥倫比亞安蒂奧基亞(Antioquia)省議員選舉將於10月29日舉行，候選人眾多。英國《每日星報》報道，44歲的女政客哈拉米略(Catalina Jaramillo)參選，為了拉票無所不用其極。她於上月31日自拍短片，可見她在床上半裸蓋著被子，男友躺在身旁，不時埋身親熱，吻她的臉龐和肩膊。哈拉米略對住鏡頭說：「大家好，綠黨候選人、74號候選人，今天起床醒來非常愉快，因為整晚有好多次高潮。」

嬌嗲拉票

接著，哈拉米略還嗲聲嗲氣地拉票，強調自己為女性和農民謀福利，「所以不要忘記，記得投票給綠黨，就是印有太陽花的那個政黨，記得投給74號！bye！」