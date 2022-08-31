為期5年可於多間公司工作 新加坡推新簽證搶高薪人才

全球都在搶精英人才，新加坡周一公布將推出新的5年工作簽證，專為高薪的外國公民而設，容許他們可為多間公司工作，以復甦新冠肺炎疫後經濟。有報道認為，新加坡的新簽證或搶走香港的高薪人才。
新簽證於2023年1月起實施，新的Overseas Networks & Expertise(ONE)Pass簽證，將容許固定月薪達3萬新加坡元(約16.8萬港元)的人士，可居新加坡5年，並可同時為多間公司工作，包括開設和營運。他們的配偶也可在當地工作。新簽證較目前的工作簽證Employment Pass(EP)更具彈性，後者只容許工作兩至三年，並要為特定專業工作。
搶科技尖子 藝術體育學術無薪酬限制
新加坡政府希望新的工作簽證可以吸引更頂尖人才到新加坡，帶動科技和科學等尖端領域更多就業機會。另外，在藝術、體育和學術方面有卓越成就的人士，申請新推的5年工作簽證，不受月薪限制，即可低於3萬坡元。
泰國推10年工作簽證
人力部長陳詩龍宣布新措施時稱，不可以讓投資者質疑新加坡是否開放，「作為一個天然資源少，甚至沒有的國家，人才是我們唯一資源，而尋找人才是進取的策略」。當局也會加快目前專業人士工作簽證申請程序，縮減至10天內。泰國下月也推10年工作簽證，吸引技術勞工和投資者，期望未來5年從先進經濟地區吸納100萬人才。