為期5年可於多間公司工作 新加坡推新簽證搶高薪人才

全球都在搶精英人才，新加坡周一公布將推出新的5年工作簽證，專為高薪的外國公民而設，容許他們可為多間公司工作，以復甦新冠肺炎疫後經濟。有報道認為，新加坡的新簽證或搶走香港的高薪人才。

新簽證於2023年1月起實施，新的Overseas Networks & Expertise(ONE)Pass簽證，將容許固定月薪達3萬新加坡元(約16.8萬港元)的人士，可居新加坡5年，並可同時為多間公司工作，包括開設和營運。他們的配偶也可在當地工作。新簽證較目前的工作簽證Employment Pass(EP)更具彈性，後者只容許工作兩至三年，並要為特定專業工作。

