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國際
2023-09-27 18:14:28

為母則剛｜堅強媽日日抽腹水 排除萬難誕下12磅「小變形俠醫」

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阿曼妮出生時身體腫脹，看來像「變形俠醫」，至今健康成長。(互聯網)

阿曼妮出生時身體腫脹，看來像「變形俠醫」，至今健康成長。(互聯網)

又一位為孩子而犧牲的偉大母親……美國肯塔基州33歲女子切爾茜(Chelsey Milby)懷孕產檢時，發現女兒患上罕有先天性淋巴管瘤(lymphangioma)，會導致肢體腫脹，呼吸系統及視力等出現問題。17周時，醫生告訴她胎兒的體液在心臟積聚，生存機會接近零，建議終止懷孕。

媽媽心碎了

切爾茜接受《紐約郵報》訪問稱，她當時「心碎了，很沮喪，之前生下2個健康的孩子，不明白為何發生這種事，哪裡出了錯。每天都在哭，問上帝為甚麼」。但她從沒考慮終止懷孕，「我們只想著如何在她出生後幫助她」。

到了妊娠後期，胎兒重量大增，切爾茜憶述，「人們會問我是否懷著3胞胎」，「我身體不勝負荷，體重增至200磅，情況十分糟糕。每天都很辛苦，無法入睡，病得很嚴重……每天都要從腹部抽走積水」。結果，33周時，她剖腹生產，誕下女兒阿曼妮(Armani)

阿曼妮出生時身體和雙臂腫脹，看來像「變形俠醫」。(互聯網) 切爾茜喜見女兒平安出生。(互聯網) 阿曼妮過第一個聖誕節。(互聯網) 切爾茜與丈夫為女兒奇蹟生存，欣喜萬分。(互聯網) 阿曼妮健康長大。(互聯網) 阿曼妮健康成長。(互聯網) 切爾茜悉心照顧女兒。(互聯網) 阿曼妮是奇蹟BB。(互聯網) 阿曼妮是奇蹟BB。(互聯網)

「小變形俠醫」活出奇蹟

阿曼妮出生時體重達12磅，胸部和雙臂腫脹，看來就像漫威英雄「變形俠醫」。切爾茜說，「我們都叫她小變形俠醫，「她出來時呱呱叫，在場的所有人都很激動，無人知道將來會如何，這是個奇蹟」。

切爾茜說，所有人都認為阿曼尼不能活下來，但她令所有人震驚，也證明他們看錯了。她第一次看到女兒時激動痛哭，「我不在乎她長相怎樣，無論如何我都愛她」。

之後，阿曼尼須留院治療3個月，醫生指她的情況可以透過手術治癒。至今阿曼妮已9個月大，須定期接受排液治療，預計今年內將完成淋巴管瘤切除手術，讓她回復正常嬰兒的體形，之後再接受手術切除多餘的皮膚。

切爾茜形容女兒是個開心B，整天笑咪咪，只有要人抱時才會哭，「她已懂得轉身，試著叫媽媽……她真的很了不起，就是我的奇蹟寶寶，我們都愛死她了」。

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