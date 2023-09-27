為母則剛｜堅強媽日日抽腹水 排除萬難誕下12磅「小變形俠醫」

又一位為孩子而犧牲的偉大母親……美國肯塔基州33歲女子切爾茜(Chelsey Milby)懷孕產檢時，發現女兒患上罕有先天性淋巴管瘤(lymphangioma)，會導致肢體腫脹，呼吸系統及視力等出現問題。17周時，醫生告訴她胎兒的體液在心臟積聚，生存機會接近零，建議終止懷孕。

媽媽心碎了

切爾茜接受《紐約郵報》訪問稱，她當時「心碎了，很沮喪，之前生下2個健康的孩子，不明白為何發生這種事，哪裡出了錯。每天都在哭，問上帝為甚麼」。但她從沒考慮終止懷孕，「我們只想著如何在她出生後幫助她」。

到了妊娠後期，胎兒重量大增，切爾茜憶述，「人們會問我是否懷著3胞胎」，「我身體不勝負荷，體重增至200磅，情況十分糟糕。每天都很辛苦，無法入睡，病得很嚴重……每天都要從腹部抽走積水」。結果，33周時，她剖腹生產，誕下女兒阿曼妮(Armani)。