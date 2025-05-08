為癌童籌款挑戰高峰　善心登山家攻頂前不幸身亡

美國39歲登山家Alexander Pancoe挑戰全球第5高峰、海拔8,485高「馬卡魯峰」(Makalu)，卻在準備攻頂時身亡。他曾經罹患腦瘤，最近還與白血病抗爭，而這次攀登，更是為一間兒童醫院的血癌研究計畫募款，詎料就此長眠高山上。
「尼泊爾喜馬拉雅嚮導」(Himalayan Guides Nepal)總經理Iswari Paudel表示，Alexander於4日晚間正準備攻頂，前往3號營地適應高度，返回2號營地後，開始感覺身體不適。即使隊友紛紛展開急救，Alexander仍在約1小時後身亡。Iswari說，Alexander很可能死於心臟驟停，但真正死因有待法醫相驗。
為兒童血癌研究計畫臨床試驗籌得100萬美元
美國哥倫比亞廣播公司(CBS)報道，Alexander是一名成功的登山家，他畢業於西北大學，並且完成了「探險家大滿貫」(Explorer's Grand Slam)，包括到達北極與南極，並且攀登七大洲最高峰。Alexander年輕時曾經罹患腦瘤，後來康復，近期開始與慢性骨髓性白血病(chronic myeloid leukemia)抗爭。他這次攀登「馬卡魯峰」，就是為芝加哥兒童醫院「Lurie Children's Hospital」兒童血癌研究計畫籌款，而Alexander較早前，已經籌得100萬美元，用於這計畫的臨床試驗。