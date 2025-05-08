為癌童籌款挑戰高峰　善心登山家攻頂前不幸身亡

美國39歲登山家Alexander Pancoe挑戰全球第5高峰、海拔8,485高「馬卡魯峰」(Makalu)，卻在準備攻頂時身亡。他曾經罹患腦瘤，最近還與白血病抗爭，而這次攀登，更是為一間兒童醫院的血癌研究計畫募款，詎料就此長眠高山上。

「尼泊爾喜馬拉雅嚮導」(Himalayan Guides Nepal)總經理Iswari Paudel表示，Alexander於4日晚間正準備攻頂，前往3號營地適應高度，返回2號營地後，開始感覺身體不適。即使隊友紛紛展開急救，Alexander仍在約1小時後身亡。Iswari說，Alexander很可能死於心臟驟停，但真正死因有待法醫相驗。