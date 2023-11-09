為習拜會鋪路 何立峰晤耶倫商經濟議題

中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰周三(8日)至周日(12日)訪問美國，並於周四起一連兩天與美國財長耶倫於三藩市會談，商討經濟議題。外界預期國家主席習近平將出席下周於三藩市舉行的亞太經合組織(APEC)峰會的領導人會議，並可能於下周三與美國總統拜登會面，何立峰與耶倫的會面被視為替習拜會作準備。這是繼耶倫7月訪北京後，兩人再度會晤，相信耶倫會再強調中美在經濟上不能脫鈎，而是在公平原則下尋求「健康競爭」，並釐清在基於國家安全下雙方政策的意圖。

耶倫上周表示，拜登政府不會選擇與中國脫鈎，這會逼使印太地區等國家在中國與美國之間選擇其中一方，這將會帶來災難影響，美方也無意分化世界。她與何立峰的會面也是10月新成立、高層官員參與的中美經濟及金融工作小組首次舉行面對面會談。耶倫曾提到有關工作小組並不是奧巴馬政府時代建立的戰略及經濟對話(Strategic and Economic Dialogue)，後者被批評對增進中美經濟關係並無建樹。美國財政部官員向路透社稱，耶倫與何立峰的會面主要目的是加深與中方的溝通，增進雙方了解，避免中方誤會美方的政策決定。