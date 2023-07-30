為買iPhone旅遊拍片打卡 印度夫婦狠心賣掉親生骨肉套現

記者陳怡伶／綜合報導

手機比親生骨肉更重要？印度西孟加拉邦一對夫妻，為了籌集旅費及購買iPhone 14來拍攝影片，竟然把自己的親生兒子賣掉套現。幸而，鄰居注意到孩子無故失蹤，並發現一直經濟拮据的夫妻竟然換了新手機，於是報警，才令這宗荒唐的事件曝光。

印度傳媒報道，這宗事件於本月24日曝光，西孟加拉邦巴拉克普爾(Barrackpore)一對夫妻戈舒(Jaydev Ghosh)與薩蒂(Sathi)，為了籌旅費及換新手機，以20萬盧比(約18,963港元)賣掉了8個月大的兒子。當地警方表示，這對夫婦的兒子失蹤了好幾天，卻遲遲沒有向警方報案，一點都不緊張的樣子。機警的鄰居發現嬰兒失蹤後，這對夫婦換了一部全新的iPhone 14，據這位鄰居所知，這對夫妻其實手頭相當拮据，於是起疑並向警方報案。

夫婦試圖出售7歲女兒

據悉，除了8個月大的兒子之外，這對夫妻還有一個7歲大的女兒。 目前警方已逮捕了薩蒂和購買嬰兒的婦女，戈舒正在逃亡，警方正全力展開追捕。薩蒂被逮捕後向警方承認，賣掉兒子的錢被用作在西孟加拉邦各處旅行，並且購買了iPhone 14，用來拍片製作Instagram Reels影片。警方在後續調查還發現，這對夫婦還曾試圖出售7歲大的女兒。目前當地警方已經針對此事件立案，而買嬰的婦女也面臨「人口販運」的刑事控訴。

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