為開徵新關稅鋪路 美商務部調查進口藥物晶片

美國的關稅戰燃燒到藥物，商務部開始調查入口藥物和晶片對國家安全影響，被視為鋪路開徵新關稅。現時在美國生產的藥物原材料主要來自印度、歐盟和中國。
美國商務部周一晚在《聯邦公報》發出通告，就對入口電腦晶片、晶片製造設備和藥物展開國安調查，向公眾諮詢3星期。雖然特朗普暫緩部分國家和地區對等關稅90天，但仍然計劃向藥物、木材、銅和電腦晶片徵收關稅。商務部稱，正調查電腦晶片、製造晶片設備和包含晶片產品如何影響國安。包含晶片產品涉及許多日常生活必需品，包括汽車、雪櫃及智能手機。1962年貿易擴張法第232條款容許總統為了國家安全，可下令徵收關稅。
愛爾蘭藥物出口激增
特朗普周一被問及是否對藥物加徵關稅時，他答是，並在不久將來宣布，因政府希望美國製造自己的藥物。報道指在美國生產的物藥逾70%材料來自其他國家，印度、歐盟和中國是主要供應地。美國製造的藥物佔全球市場五分一，但美國同時也消耗全球45%藥物，遠超其他國家。有藥廠質疑關稅增加藥物短缺機會，令病人無藥服用。但特朗普堅持美國須自行生產藥物，毋須依賴其他國家。
業界希望特朗普對入口藥物分階段徵稅，減少損傷及給予時間將生產線搬回美國。愛爾蘭2月藥物和醫療產品出口較去年同期激增逾4.5倍，出口額達105億歐元(約920億港元)，連續第二個月上升，反映美國藥廠面臨被徵稅下囤貨。有物流公司稱，部分藥廠更採取非常手段，花多些錢空運藥物到美國。
不排除暫豁免對汽車加關稅
特朗普關稅政策天天改變，他周一辯稱徵關稅是讓美國走向偉大，而非傷害任何人，而他是很有彈性的人。特朗普指已協助手機iPhone生產商蘋果公司處理關稅問題，他亦打算協助汽車公司，不排除暫時豁免對汽車和汽車零件加徵關稅；因車廠需時將生產線從加拿大、墨西哥和其他地方轉移到美國。