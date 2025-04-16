為開徵新關稅鋪路 美商務部調查進口藥物晶片

美國的關稅戰燃燒到藥物，商務部開始調查入口藥物和晶片對國家安全影響，被視為鋪路開徵新關稅。現時在美國生產的藥物原材料主要來自印度、歐盟和中國。

美國商務部周一晚在《聯邦公報》發出通告，就對入口電腦晶片、晶片製造設備和藥物展開國安調查，向公眾諮詢3星期。雖然特朗普暫緩部分國家和地區對等關稅90天，但仍然計劃向藥物、木材、銅和電腦晶片徵收關稅。商務部稱，正調查電腦晶片、製造晶片設備和包含晶片產品如何影響國安。包含晶片產品涉及許多日常生活必需品，包括汽車、雪櫃及智能手機。1962年貿易擴張法第232條款容許總統為了國家安全，可下令徵收關稅。

