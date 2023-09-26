為降低海獅與人類之間衝突　聖地牙哥議會宣布關閉La Jolla岩石區

為了保護海獅生態並減少與人類之間的衝突，美國加州聖地牙哥市議會一致投票通過，將關閉向來相當受遊客喜愛的拉霍亞海灘（La Jolla）及布默海灘之間的岩石區。拉霍亞地區以海獅群聚而聞名，牠們會在岩石上繁殖哺育後代，許多遊客會到岩石區近距離觀看野生海獅。然而拉霍亞海灘及布默海灘也是人氣景點，遊客眾多，因此海獅攻擊人，或是人類騷擾海獅的事件層出不窮。在此之前，該岩石區只在海獅繁殖期時季節性關閉，全年封鎖的狀況是第一次。遊客們聽聞消息都相當震驚與失望。
如遊客騷擾海獅會被罰款
市議會成員喬·拉卡瓦(Joe LaCava) 表示，海灘並沒有關閉，遊客們還是可以到水裡游泳或進行水上活動；但禁止進入岩石區接近海獅。他們希望透過這項禁令將人類和海獅徹底隔開。塞拉俱樂部海豹協會（Sierra Club Seal Society）的發言人寫道：「雖然遊客可能會想帶孩子近距離觀看野生海獅並自拍，但根據《海洋哺乳動物保護法》，建議大家要與海獅保持15公尺以上的距離。」而媒體報道也提醒前往當地的遊客，任何對海獅的騷擾，包括引起牠注意的動作或咆哮，都會被處以罰款。報道還指出，這項禁令預計將持續七年。
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