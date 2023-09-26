為降低海獅與人類之間衝突　聖地牙哥議會宣布關閉La Jolla岩石區

為了保護海獅生態並減少與人類之間的衝突，美國加州聖地牙哥市議會一致投票通過，將關閉向來相當受遊客喜愛的拉霍亞海灘（La Jolla）及布默海灘之間的岩石區。拉霍亞地區以海獅群聚而聞名，牠們會在岩石上繁殖哺育後代，許多遊客會到岩石區近距離觀看野生海獅。然而拉霍亞海灘及布默海灘也是人氣景點，遊客眾多，因此海獅攻擊人，或是人類騷擾海獅的事件層出不窮。在此之前，該岩石區只在海獅繁殖期時季節性關閉，全年封鎖的狀況是第一次。遊客們聽聞消息都相當震驚與失望。

Tourists flock to see the sea lions at this easily accessible rookery—but they don’t always give the marine mammals the space they need. https://t.co/7QlafplxSd — Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) September 21, 2023