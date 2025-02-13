烏以稀土換美方支持 澤連斯基倡土地互換遭俄拒絕

俄羅斯攻打烏克蘭的戰事將滿3年，美國總統特朗普揚言上台後會迅速結束這場戰爭，美國無可能無了期提供援助。烏克蘭總統澤連斯基擔心美國與俄羅斯私下談判不利烏方，他提出以烏國稀土的開採權，換取美方繼續支援。他亦建議，與俄羅斯交換領土以結束這場戰爭，包括現時烏軍佔據的部分俄羅斯邊境庫爾斯克地區。克里姆林宮發言人周三回應稱「沒有可能」，俄羅斯從沒有討論，也不會討論互換土地建議。

烏軍去年8月閃電入侵庫爾斯克地區，俄軍目前正反擊驅逐烏軍出境。澤連斯基向英國《衛報》稱，他計劃向俄羅斯提出直接互換土地，以助結束戰爭。他未有提及想換回哪些遭俄軍佔據的地區，稱所有土地對烏方來說都是重要的，沒有優先次序之分。俄羅斯總統普京去年12月曾表明，俄軍絕對會將烏軍逐出庫爾斯克，但拒絕定下明確時間。