烏以稀土換美方支持 澤連斯基倡土地互換遭俄拒絕

俄羅斯攻打烏克蘭的戰事將滿3年，美國總統特朗普揚言上台後會迅速結束這場戰爭，美國無可能無了期提供援助。烏克蘭總統澤連斯基擔心美國與俄羅斯私下談判不利烏方，他提出以烏國稀土的開採權，換取美方繼續支援。他亦建議，與俄羅斯交換領土以結束這場戰爭，包括現時烏軍佔據的部分俄羅斯邊境庫爾斯克地區。克里姆林宮發言人周三回應稱「沒有可能」，俄羅斯從沒有討論，也不會討論互換土地建議。
烏軍去年8月閃電入侵庫爾斯克地區，俄軍目前正反擊驅逐烏軍出境。澤連斯基向英國《衛報》稱，他計劃向俄羅斯提出直接互換土地，以助結束戰爭。他未有提及想換回哪些遭俄軍佔據的地區，稱所有土地對烏方來說都是重要的，沒有優先次序之分。俄羅斯總統普京去年12月曾表明，俄軍絕對會將烏軍逐出庫爾斯克，但拒絕定下明確時間。
報道指，俄羅斯目前佔據烏克蘭兩成土地，不超過11.2萬平方公里，而烏克蘭佔據庫爾斯克約450平方公里土地。俄羅斯在2022年2月24日以「特別軍事行動」之名入侵烏克蘭，俄軍在2024年的攻佔速度較之前為快，但在兵力方面也損失慘重，須盟國北韓派兵支援，在庫爾斯克抵抗烏軍。
特朗普派財長往烏克蘭
另一方面，澤連斯基以對AI(人工智能)等科技發展十分重要的稀土「利誘」特朗普。特朗普周二宣布，會派財長貝森特前往烏克蘭，與總統澤連斯基會面。他在社交平台說，這場戰爭已造成太多人死亡和破壞，須盡快結束；美國在全球花費數十億美元，但成效甚微，當美國強大，世界就會和平。
貝森特將是特朗普政府首位到訪烏克蘭的內閣官員。路透社引述知情人士透露，貝森特將會與烏方討論稀土交易問題。稀土協議構思最先由澤連斯基提出，特朗普本月初表示有興趣，讓美國獲得烏克蘭稀土資源，換取美國繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵。
烏克蘭稀土還未開發
稀土是17種金屬化學元素的總稱，應用於多種科技產品，包括手機、硬件和混能汽車。因為戰爭和政府對採礦的限制，烏克蘭的稀土還未有大量開採，當局也缺乏有關稀土開發的資訊。報道指，該國的鈦自然資源相信是歐洲最大的，該金屬元素是航天工業、醫療和汽車的重要材料。烏克蘭官員稱，烏方現時控制的土地有很大潛力，也有興趣與夥伴合作開採，美國是首選。