烏克蘭上空昨突現強光　美太空總署否認屬掉落衞星

烏克蘭首都基輔，周三（19日）晚上出現一度謎一樣的閃光。雖然烏克蘭當局指，懷疑是美國太空總署（NASA）一個已失效的衞星掉落所致，但NASA方面已經否認，烏克蘭空軍就估計可能是隕石。然而烏方相信，這與俄羅斯的空襲沒有關係。

在烏克蘭時間的周三晚上大約10時，基輔上空出現巨大的閃光，雖然烏克蘭軍方表示空襲警告已經發動，但防空系統則未有運作。他們最初表示：「根據初步的資料，這現象是一個NASA的太空衞星墮落地球所致。」