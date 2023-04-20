烏克蘭上空昨突現強光　美太空總署否認屬掉落衞星

烏克蘭首都基輔，周三（19日）晚上出現一度謎一樣的閃光。雖然烏克蘭當局指，懷疑是美國太空總署（NASA）一個已失效的衞星掉落所致，但NASA方面已經否認，烏克蘭空軍就估計可能是隕石。然而烏方相信，這與俄羅斯的空襲沒有關係。
在烏克蘭時間的周三晚上大約10時，基輔上空出現巨大的閃光，雖然烏克蘭軍方表示空襲警告已經發動，但防空系統則未有運作。他們最初表示：「根據初步的資料，這現象是一個NASA的太空衞星墮落地球所致。」
當局指的是，NASA在本周初宣布，一個重660磅的已退役衞星，並預計在周三重返大氣層。有關的太空裝置是用作觀測太陽的日焰，於2002年發射上軌道，並在2018年退役。
網民懷疑是外星人
然而NASA的發言人接受英國廣播公司訪問就表示，該衞星仍在軌道上，並預計在晚上才返回地球大氣層。又指NASA與美國國防部都仍在追縱有關的衞星。
烏克蘭網上就對閃光有不少的猜測，當中有人就懷疑是外星人所為。
BREAKING 🚨 Flash in sky over Kyiv due to 'NASA satellite falling,’ city administration says— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 19, 2023
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