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國際
2023-04-20 17:56:38

烏克蘭上空昨突現強光　美太空總署否認屬掉落衞星

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基輔上空周三出現謎一樣的閃光。(影片截圖)

基輔上空周三出現謎一樣的閃光。(影片截圖)

烏克蘭首都基輔，周三（19日）晚上出現一度謎一樣的閃光。雖然烏克蘭當局指，懷疑是美國太空總署（NASA）一個已失效的衞星掉落所致，但NASA方面已經否認，烏克蘭空軍就估計可能是隕石。然而烏方相信，這與俄羅斯的空襲沒有關係。

在烏克蘭時間的周三晚上大約10時，基輔上空出現巨大的閃光，雖然烏克蘭軍方表示空襲警告已經發動，但防空系統則未有運作。他們最初表示：「根據初步的資料，這現象是一個NASA的太空衞星墮落地球所致。」

基輔上空周三出現謎一樣的閃光。(影片截圖) 基輔上空周三出現謎一樣的閃光。(影片截圖) 基輔上空周三出現謎一樣的閃光。(影片截圖) 基輔上空周三出現謎一樣的閃光。(影片截圖) 基輔上空周三出現謎一樣的閃光。(影片截圖)

當局指的是，NASA在本周初宣布，一個重660磅的已退役衞星，並預計在周三重返大氣層。有關的太空裝置是用作觀測太陽的日焰，於2002年發射上軌道，並在2018年退役。

網民懷疑是外星人

然而NASA的發言人接受英國廣播公司訪問就表示，該衞星仍在軌道上，並預計在晚上才返回地球大氣層。又指NASA與美國國防部都仍在追縱有關的衞星。

烏克蘭網上就對閃光有不少的猜測，當中有人就懷疑是外星人所為。

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